Цены на золото держатся около рекордных максимумов на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и шатдауна правительства США

$41.220.08
48.370.07
ukenru
07:38 • 3144 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 9480 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 10674 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 17658 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 14169 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 17781 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 36027 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 46534 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30203 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 52787 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.9м/с
86%
756мм
Популярные новости
россияне на ВОТ переводят насосные станции на забор воды прямо из водоемов1 октября, 23:36 • 9918 просмотра
Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности2 октября, 01:45 • 9036 просмотра
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto2 октября, 02:33 • 12012 просмотра
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру03:06 • 11907 просмотра
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto05:59 • 7880 просмотра
публикации
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 5014 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto05:30 • 17739 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 46574 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 37567 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 52824 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Роксолана Пидласа
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Копенгаген
Киевская область
Дания
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 43053 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 51881 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 34843 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 37735 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 47419 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Старлинк
ТикТок

Цены на золото держатся около рекордных максимумов на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и шатдауна правительства США

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Мировые цены на золото сохраняют позиции около рекордных максимумов в $3 862,07 за унцию. Это происходит из-за ожиданий снижения ключевой ставки ФРС США и политической неопределенности, связанной с частичным прекращением работы американского правительства.

Цены на золото держатся около рекордных максимумов на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и шатдауна правительства США

Мировые цены на золото сохраняют позиции вблизи рекордных максимумов, так как рынки учитывают почти гарантированное снижение ключевой ставки ФРС США и политическую неопределенность, связанную с частичной приостановкой работы американского правительства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

02 октября спотовая цена на золото составляла $3 862,07 за унцию после того, как накануне металл достиг исторического рекорда в $3 895,09. Аналитики связывают устойчивый спрос с ухудшением данных по занятости в США и риском задержки ключевых экономических публикаций из-за правительственного "шатдауна".

Слабые данные ADP по занятости накануне отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе возродили ставки ФРС на снижение ставки с целью ослабления доллара США. Золото также выросло из-за прекращения работы правительства США 

– отметил старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

По его словам, спекулянты и управляющие фондами удерживают "чистые длинные позиции", что свидетельствует об уверенности в дальнейшем росте, но рынок еще далек от перегрева.

Президент ФРС Чикаго Остан Гулсби в то же время призвал к осторожности: инфляционные риски заставляют регулятора балансировать между стимулированием экономики и сдерживанием цен. Несмотря на это, инструмент CME FedWatch показывает, что рынки практически единодушно ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов уже в этом месяце.

Цены на золото достигли рекордного уровня на фоне шатдауна правительства США01.10.25, 10:03 • 3122 просмотра

Золото исторически рассматривается как "тихая гавань" во времена нестабильности. Прогнозы Goldman Sachs свидетельствуют, что к середине 2026 года цена может достичь $4 000, а к концу года – $4 300 за унцию. Дополнительным фактором роста является активность ETF-фондов: крупнейший в мире SPDR Gold Trust сообщил о приросте активов на 0,59% – до 1 018,89 тонн, что стало максимумом с июля 2022 года.

Таким образом, золото сохраняет роль ключевого инструмента защиты капитала, а неопределенность в политике США лишь подталкивает инвесторов к новым покупкам.

Добавим

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, такой стремительный рост цены на золото – лишь верхушка айсберга.

$3 800 за унцию золота – это не просто рекорд. Это зеркало нашего мира, который живет в состоянии неопределенности и кризиса доверия. И когда современные финансовые инструменты выглядят хрупкими, инвесторы снова обращаются к древнейшему символу стабильности – золоту 

– заявила Соседка.

Она добавила, что риск "шатдауна" правительства США, внутриполитические распри в Вашингтоне и ожидание снижения ставок ФРС заставили капитал бежать из акций в "тихую гавань". 

Усиливает это движение, по мнению Елены Соседки, геополитическая напряженность.

Кроме того, рост стоимости золота означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Что вызвано, прежде всего, ожиданием снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Логика проста – если ФРС начнет смягчать свою политику, доходность долларовых облигаций упадет, и золото станет привлекательнее. Ведь оно не обесценивается вместе с валютой.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Конкорд Банк
Елена Соседка
Федеральная резервная система
Соединённые Штаты