Цены на золото держатся около рекордных максимумов на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и шатдауна правительства США
Киев • УНН
Мировые цены на золото сохраняют позиции около рекордных максимумов в $3 862,07 за унцию. Это происходит из-за ожиданий снижения ключевой ставки ФРС США и политической неопределенности, связанной с частичным прекращением работы американского правительства.
Мировые цены на золото сохраняют позиции вблизи рекордных максимумов, так как рынки учитывают почти гарантированное снижение ключевой ставки ФРС США и политическую неопределенность, связанную с частичной приостановкой работы американского правительства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
02 октября спотовая цена на золото составляла $3 862,07 за унцию после того, как накануне металл достиг исторического рекорда в $3 895,09. Аналитики связывают устойчивый спрос с ухудшением данных по занятости в США и риском задержки ключевых экономических публикаций из-за правительственного "шатдауна".
Слабые данные ADP по занятости накануне отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе возродили ставки ФРС на снижение ставки с целью ослабления доллара США. Золото также выросло из-за прекращения работы правительства США
По его словам, спекулянты и управляющие фондами удерживают "чистые длинные позиции", что свидетельствует об уверенности в дальнейшем росте, но рынок еще далек от перегрева.
Президент ФРС Чикаго Остан Гулсби в то же время призвал к осторожности: инфляционные риски заставляют регулятора балансировать между стимулированием экономики и сдерживанием цен. Несмотря на это, инструмент CME FedWatch показывает, что рынки практически единодушно ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов уже в этом месяце.
Цены на золото достигли рекордного уровня на фоне шатдауна правительства США01.10.25, 10:03 • 3122 просмотра
Золото исторически рассматривается как "тихая гавань" во времена нестабильности. Прогнозы Goldman Sachs свидетельствуют, что к середине 2026 года цена может достичь $4 000, а к концу года – $4 300 за унцию. Дополнительным фактором роста является активность ETF-фондов: крупнейший в мире SPDR Gold Trust сообщил о приросте активов на 0,59% – до 1 018,89 тонн, что стало максимумом с июля 2022 года.
Таким образом, золото сохраняет роль ключевого инструмента защиты капитала, а неопределенность в политике США лишь подталкивает инвесторов к новым покупкам.
Добавим
По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, такой стремительный рост цены на золото – лишь верхушка айсберга.
$3 800 за унцию золота – это не просто рекорд. Это зеркало нашего мира, который живет в состоянии неопределенности и кризиса доверия. И когда современные финансовые инструменты выглядят хрупкими, инвесторы снова обращаются к древнейшему символу стабильности – золоту
Она добавила, что риск "шатдауна" правительства США, внутриполитические распри в Вашингтоне и ожидание снижения ставок ФРС заставили капитал бежать из акций в "тихую гавань".
Усиливает это движение, по мнению Елены Соседки, геополитическая напряженность.
Кроме того, рост стоимости золота означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Что вызвано, прежде всего, ожиданием снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Логика проста – если ФРС начнет смягчать свою политику, доходность долларовых облигаций упадет, и золото станет привлекательнее. Ведь оно не обесценивается вместе с валютой.