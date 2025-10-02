Мировые цены на золото сохраняют позиции вблизи рекордных максимумов, так как рынки учитывают почти гарантированное снижение ключевой ставки ФРС США и политическую неопределенность, связанную с частичной приостановкой работы американского правительства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

02 октября спотовая цена на золото составляла $3 862,07 за унцию после того, как накануне металл достиг исторического рекорда в $3 895,09. Аналитики связывают устойчивый спрос с ухудшением данных по занятости в США и риском задержки ключевых экономических публикаций из-за правительственного "шатдауна".

Слабые данные ADP по занятости накануне отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе возродили ставки ФРС на снижение ставки с целью ослабления доллара США. Золото также выросло из-за прекращения работы правительства США

По его словам, спекулянты и управляющие фондами удерживают "чистые длинные позиции", что свидетельствует об уверенности в дальнейшем росте, но рынок еще далек от перегрева.

Президент ФРС Чикаго Остан Гулсби в то же время призвал к осторожности: инфляционные риски заставляют регулятора балансировать между стимулированием экономики и сдерживанием цен. Несмотря на это, инструмент CME FedWatch показывает, что рынки практически единодушно ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов уже в этом месяце.

Золото исторически рассматривается как "тихая гавань" во времена нестабильности. Прогнозы Goldman Sachs свидетельствуют, что к середине 2026 года цена может достичь $4 000, а к концу года – $4 300 за унцию. Дополнительным фактором роста является активность ETF-фондов: крупнейший в мире SPDR Gold Trust сообщил о приросте активов на 0,59% – до 1 018,89 тонн, что стало максимумом с июля 2022 года.

Таким образом, золото сохраняет роль ключевого инструмента защиты капитала, а неопределенность в политике США лишь подталкивает инвесторов к новым покупкам.

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, такой стремительный рост цены на золото – лишь верхушка айсберга.

$3 800 за унцию золота – это не просто рекорд. Это зеркало нашего мира, который живет в состоянии неопределенности и кризиса доверия. И когда современные финансовые инструменты выглядят хрупкими, инвесторы снова обращаются к древнейшему символу стабильности – золоту