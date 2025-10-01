Цены на золото достигли рекордного уровня на фоне шатдауна правительства США

В среду, 1 октября, цены на золото достигли рекордного уровня на азиатских торгах в среду. Это произошло на фоне шатдауна правительства США, сообщает УНН со ссылкой на investing.com.

Детали

Спотовое золото достигло рекордного уровня 2875,53 долларов за унцию, а фьючерсы на золото в декабре достигли пика 3903,45 долларов за унцию. Спотовые цены торговались чуть ниже рекорда, на уровне 3862,22 долларов в 00:22 по восточному времени (04:22 по Гринвичу).

Спотовая цена серебра в среду выросла на 0,9% до 47,0525 долларов за унцию, а спотовая цена платины упала на 0,3% до 1572,18 долларов за унцию.

Добавим

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, такой стремительный рост цен на золото — лишь верхушка айсберга. Она добавила, что риск «шатдауна» правительства США, внутриполитические распри в Вашингтоне и ожидание снижения ставок ФРС заставили капитал бежать из акций в «тихую гавань».

Усиливает это движение, по мнению Елены Соседки, геополитическая напряженность.

Кроме того, рост стоимости золота означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Что вызвано, прежде всего, ожиданием снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Логика проста – если ФРС начнет смягчать свою политику, доходность долларовых облигаций упадет, и золото станет более привлекательным. Ведь оно не обесценивается вместе с валютой.