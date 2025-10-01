Ціни на золото досягли рекордного рівня на тлі шатдауну уряду США

У середу, 1 жовтня, ціни на золото досягли рекордного рівня на азіатських торгах у середу. Це сталось на тлі шатдауну уряду США, повідомляє УНН з посиланням на investing.com.

Деталі

Спотове золото досягло рекордного рівня 2875,53 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото на грудень досягли піку 3903,45 доларів за унцію. Спотові ціни торгувалися трохи нижче рекорду, на рівні 3862,22 доларів о 00:22 за східним часом (04:22 за Гринвічем).

Спотова ціна срібла в середу зросла на 0,9% до 47,0525 доларів за унцію, а спотова ціна платини впала на 0,3% до 1572,18 доларів за унцію.

Додамо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, таке стрімке зростання y ціни на золото - лише верхівка айсберга. Вона додала, що ризик "шатдауну" уряду США, внутрішньополітичні чвари у Вашингтоні та очікування зниження ставок ФРС змусили капітал тікати з акцій у "тиху гавань".

Підсилює цей рух, на думку Олени Сосєдки, геополітична напруженість.

Крім того, зростання вартості золота означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Що спричинене перш за все, очікуванням зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Логіка проста – якщо ФРС почне пом’якшувати свою політику, дохідність доларових облігацій впаде, і золото стане привабливішим. Адже воно не знецінюється разом із валютою.