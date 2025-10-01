Ціни на золото досягли рекордного рівня на тлі шатдауну уряду США

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 16178 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 15252 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 12660 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 13881 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 20743 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 20426 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 31158 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 51108 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 37928 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46206 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.7м/с
48%
758мм
Популярнi новини
Харків зазнав ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами - мер30 вересня, 23:07 • 12340 перегляди
Відомо про 2 постраждалих внаслідок атаки по Харкову: на місці удару спалахнула пожежа - мер30 вересня, 23:32 • 15030 перегляди
Зарплати в окупованому Криму не дотягують до мінімального рівня - ЦНС1 жовтня, 00:01 • 14467 перегляди
Румунія та Україна налагоджують спільне виробництво оборонних безпілотників1 жовтня, 00:55 • 13990 перегляди
Ворог вдарив по найбільшому ринку Харкова: зафіксовано масштабні руйнування - мер02:26 • 10135 перегляди
Публікації
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
06:00 • 16179 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto05:00 • 20744 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 51108 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 32373 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 77786 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Рафаель Гроссі
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Одеса
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 2768 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 14525 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 18840 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 29333 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 41683 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Brent
АК-74
P-800 Oniks

Ціни на золото досягли рекордного рівня на тлі шатдауну уряду США

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Ціни на золото досягли рекордного рівня на азіатських торгах у середу, 1 жовтня, на тлі шатдауну уряду США. Спотове золото досягло 2875,53 доларів за унцію, а ф'ючерси на грудень – 3903,45 доларів за унцію.

Ціни на золото досягли рекордного рівня на тлі шатдауну уряду США

У середу, 1 жовтня, ціни на золото досягли рекордного рівня на азіатських торгах у середу. Це сталось на тлі шатдауну уряду США, повідомляє УНН з посиланням на investing.com.

Деталі

Спотове золото досягло рекордного рівня 2875,53 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото на грудень досягли піку 3903,45 доларів за унцію. Спотові ціни торгувалися трохи нижче рекорду, на рівні 3862,22 доларів о 00:22 за східним часом (04:22 за Гринвічем).

Спотова ціна срібла в середу зросла на 0,9% до 47,0525 доларів за унцію, а спотова ціна платини впала на 0,3% до 1572,18 доларів за унцію.

Додамо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, таке стрімке зростання y ціни на золото - лише верхівка айсберга. Вона додала, що ризик "шатдауну" уряду США, внутрішньополітичні чвари у Вашингтоні та очікування зниження ставок ФРС змусили капітал тікати з акцій у "тиху гавань".

Підсилює цей рух, на думку Олени Сосєдки, геополітична напруженість.

Крім того, зростання вартості золота означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Що спричинене перш за все, очікуванням зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Логіка проста – якщо ФРС почне пом’якшувати свою політику, дохідність доларових облігацій впаде, і золото стане привабливішим. Адже воно не знецінюється разом із валютою.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Федеральна резервна система
Сполучені Штати Америки