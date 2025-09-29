Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію через загрозу шатдауну США та очікування зниження ставок ФРС
Київ • УНН
Ціни на золото досягли $3800 за унцію через побоювання щодо призупинення роботи уряду США та очікування зниження процентних ставок ФРС. Срібло та платина також зафіксували значне зростання, підтримуване ослабленням долара.
Ціни на золото піднялися до 3800 доларів за унцію на тлі побоювань щодо призупинення роботи уряду США та очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Про це повідомляє Investing.com, пише УНН.
Деталі
На азійських торгах 29 вересня вартість спотового золота досягла $3799,41 за унцію, а грудневі ф’ючерси встановили новий максимум у $3828,40. Попит на "захисні" активи різко зріс, оскільки інвестори готуються до можливого припинення фінансування федеральних установ у США.
Зростання не обмежилося лише золотом: срібло підскочило більш ніж на 2%, встановивши 14-річний рекорд у $47,03 за унцію, тоді як платина подорожчала на 3% до $1619,78 – найвищого рівня за останні 12 років. Підтримку ринку надало також ослаблення долара після публікації даних про інфляцію, які підживили очікування скорочення ставок ФРС.
Головний ризик для ринків – потенційний "шатдаун". Термін фінансування федерального уряду США спливає опівночі 30 вересня, а компромісу між демократами й республіканцями досі не знайдено. Переговори ускладнюють суперечки щодо витрат на охорону здоров’я. Ситуація настільки напружена, що в понеділок запланована зустріч лідерів Конгресу з президентом Дональдом Трампом для пошуку виходу з кризи.
Закриття уряду може не лише відкласти публікацію важливих даних щодо ринку праці, але й негативно вплинути на економічну активність, якщо політична блокада затягнеться.
Нагадаємо
Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках – Індії та Китаї.
Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання
Напередодні вихідних ціни на золото 24 вересня збереглися поблизу історичних максимумів, оскільки ринки обережно реагували на заяви голови Федеральної резервної системи США.