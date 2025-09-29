Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію через загрозу шатдауну США та очікування зниження ставок ФРС

$41.490.00
48.710.00
ukenru
05:05 • 7806 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 35662 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 59141 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 40700 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 40370 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 63355 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 71511 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 92839 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 152899 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56820 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
У Мелітополі зник мобільний інтернет, заблоковані Google Play та VPN - ЦНС28 вересня, 21:33 • 10531 перегляди
брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод Photo28 вересня, 23:09 • 9532 перегляди
Окупанти на Луганщині відроджують "стахановський рух" серед студентів - ЦНС29 вересня, 00:32 • 8434 перегляди
Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині 29 вересня, 00:54 • 13432 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo01:17 • 8930 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 59713 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 152889 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 73553 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 83159 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 83327 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Мая Санду
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Європа
Кишинів
Реклама
УНН Lite
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo01:17 • 9082 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 29953 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 92835 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 49972 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 54340 перегляди
Актуальне
The Times
МіГ-31
The Washington Post
Google Play
YouTube

Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію через загрозу шатдауну США та очікування зниження ставок ФРС

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Ціни на золото досягли $3800 за унцію через побоювання щодо призупинення роботи уряду США та очікування зниження процентних ставок ФРС. Срібло та платина також зафіксували значне зростання, підтримуване ослабленням долара.

Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію через загрозу шатдауну США та очікування зниження ставок ФРС

Ціни на золото піднялися до 3800 доларів за унцію на тлі побоювань щодо призупинення роботи уряду США та очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Про це повідомляє Investing.com, пише УНН.

Деталі

На азійських торгах 29 вересня вартість спотового золота досягла $3799,41 за унцію, а грудневі ф’ючерси встановили новий максимум у $3828,40. Попит на "захисні" активи різко зріс, оскільки інвестори готуються до можливого припинення фінансування федеральних установ у США.

Зростання не обмежилося лише золотом: срібло підскочило більш ніж на 2%, встановивши 14-річний рекорд у $47,03 за унцію, тоді як платина подорожчала на 3% до $1619,78 – найвищого рівня за останні 12 років. Підтримку ринку надало також ослаблення долара після публікації даних про інфляцію, які підживили очікування скорочення ставок ФРС.

Ціна на золото побила історичний максимум на тлі очікувань зниження ставки ФРС16.09.25, 10:58 • 3466 переглядiв

Головний ризик для ринків – потенційний "шатдаун". Термін фінансування федерального уряду США спливає опівночі 30 вересня, а компромісу між демократами й республіканцями досі не знайдено. Переговори ускладнюють суперечки щодо витрат на охорону здоров’я. Ситуація настільки напружена, що в понеділок запланована зустріч лідерів Конгресу з президентом Дональдом Трампом для пошуку виходу з кризи.

Закриття уряду може не лише відкласти публікацію важливих даних щодо ринку праці, але й негативно вплинути на економічну активність, якщо політична блокада затягнеться.

Нагадаємо

Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках – Індії та Китаї.

Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання

- розповіла Олена Сосєдка.

Напередодні вихідних ціни на золото 24 вересня збереглися поблизу історичних максимумів, оскільки ринки обережно реагували на заяви голови Федеральної резервної системи США.

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Олена Сосєдка
Федеральна резервна система
Конгрес США
Дональд Трамп
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки