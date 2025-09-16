Ціна на золото побила історичний максимум на тлі очікувань зниження ставки ФРС

$41.280.03
48.500.10
ukenru
08:08 • 30 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 1712 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 6528 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 11226 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 45620 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 57591 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 41533 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 44433 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 42107 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 76073 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.5м/с
44%
753мм
Популярнi новини
Зустріч лукашенка з гауляйтером Херсонщини: МЗС України звинуватили білорусь у порушенні міжнародного праваPhoto15 вересня, 22:25 • 15074 перегляди
Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по ЗапоріжжюVideo15 вересня, 22:34 • 18840 перегляди
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПДPhoto16 вересня, 00:27 • 6806 перегляди
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження02:28 • 4388 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02 • 6628 перегляди
Публікації
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 32 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 6534 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 23406 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 49456 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 53779 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Польща
Київська область
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 34220 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 34277 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 39637 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 45357 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 95370 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Facebook
БМ-30 «Смерч»
E-6 Mercury

Ціна на золото побила історичний максимум на тлі очікувань зниження ставки ФРС

Київ • УНН

 • 280 перегляди

16 вересня золото досягло нового рекорду в $3689,27 за унцію, оскільки інвестори очікують зниження відсоткових ставок ФРС США. Це послаблює долар і робить золото привабливішим для інвестицій, з прогнозами подальшого зростання до $3700.

Ціна на золото побила історичний максимум на тлі очікувань зниження ставки ФРС

Ціна на золото знову побила історичний максимум 16 вересня, коли ціни на нього підвищились. Інвестори роблять ставку, що Федеральна резервна система США цього тижня знизить відсоткові ставки, а це означає слабший долар і вигідніші умови для золота. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У вівторок золото подорожчало до нового рекорду – $3689,27 за унцію, після чого трохи відкотилося до $3683,28. Американські ф’ючерси залишилися майже без змін – $3720,10 за унцію.

У матеріалі Reuters йдеться про те, що долар слабшає: він зараз біля мінімумів за кілька місяців. Коли долар падає, золото стає доступнішим для інвесторів з іншими валютами.

Ставки можуть знизити: ринки майже впевнені, що ФРС цього тижня зменшить базову ставку на 0,25%, а деякі навіть допускають – одразу на 0,5%. Якщо це станеться, золото ще більше виграє, бо злитки не приносять відсотків, і при низьких ставках утримувати їх вигідніше.

Аналітики кажуть, що якщо ФРС підтвердить очікування ринку, золото може піти ще вище – аж до $3700. Але якщо центробанк заговорить жорсткіше, можливий різкий відкат.

Настрої дуже оптимістичні... ринки купуються на зниження ставок, готуються до цього рішення FOMC. Перспективи для золота залишаються сильними в короткостроковій та середньостроковій перспективі

– сказав Кайл Родда, аналітик Capital.com.

У гру втрутився навіть Дональд Трамп: він закликав главу ФРС Джерома Павелла "різати ставки сильніше". Тим часом суд у США відмовив Трампу у спробі звільнити членкиню ради ФРС Лізу Кук – це теж стало новиною дня, бо показує напругу навколо незалежності центробанку.

Попит на золото підтверджують і фонди: найбільший золотий ETF SPDR Gold Trust повідомив про зростання активів із 974,8 до 976,8 тонн за день.

А от ціни на інші метали поводилися спокійніше:

  • срібло – мінус 0,2%, $42,63 за унцію;
    • платина – без змін, $1401,65;
      • паладій – також стабільний, $1183,76.

        Нагадаємо

        Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках - Індії та Китаї.

        Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання

        - розповіла Олена Сосєдка.

        Окрім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs прогнозують - якщо долар продовжить падіння, вже до кінця 2025 року вартість золота сягне позначки $3 700 за тройську унцію.

        9 вересня світові ціни на золото в черговий раз зросли до рекордного рівня, перевищивши $3650 за унцію.

        Степан Гафтко

        ЕкономікаНовини Світу
        Олена Сосєдка
        Джером Пауелл
        Федеральна резервна система
        Reuters
        Дональд Трамп
        Індія
        Китай