Ціна на золото побила історичний максимум на тлі очікувань зниження ставки ФРС

Ціна на золото знову побила історичний максимум 16 вересня, коли ціни на нього підвищились. Інвестори роблять ставку, що Федеральна резервна система США цього тижня знизить відсоткові ставки, а це означає слабший долар і вигідніші умови для золота. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У вівторок золото подорожчало до нового рекорду – $3689,27 за унцію, після чого трохи відкотилося до $3683,28. Американські ф’ючерси залишилися майже без змін – $3720,10 за унцію.

У матеріалі Reuters йдеться про те, що долар слабшає: він зараз біля мінімумів за кілька місяців. Коли долар падає, золото стає доступнішим для інвесторів з іншими валютами.

Ставки можуть знизити: ринки майже впевнені, що ФРС цього тижня зменшить базову ставку на 0,25%, а деякі навіть допускають – одразу на 0,5%. Якщо це станеться, золото ще більше виграє, бо злитки не приносять відсотків, і при низьких ставках утримувати їх вигідніше.

Аналітики кажуть, що якщо ФРС підтвердить очікування ринку, золото може піти ще вище – аж до $3700. Але якщо центробанк заговорить жорсткіше, можливий різкий відкат.

Настрої дуже оптимістичні... ринки купуються на зниження ставок, готуються до цього рішення FOMC. Перспективи для золота залишаються сильними в короткостроковій та середньостроковій перспективі – сказав Кайл Родда, аналітик Capital.com.

У гру втрутився навіть Дональд Трамп: він закликав главу ФРС Джерома Павелла "різати ставки сильніше". Тим часом суд у США відмовив Трампу у спробі звільнити членкиню ради ФРС Лізу Кук – це теж стало новиною дня, бо показує напругу навколо незалежності центробанку.

Попит на золото підтверджують і фонди: найбільший золотий ETF SPDR Gold Trust повідомив про зростання активів із 974,8 до 976,8 тонн за день.

А от ціни на інші метали поводилися спокійніше:

срібло – мінус 0,2%, $42,63 за унцію;

платина – без змін, $1401,65;

паладій – також стабільний, $1183,76.

Нагадаємо

Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках - Індії та Китаї.

Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання - розповіла Олена Сосєдка.

Окрім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs прогнозують - якщо долар продовжить падіння, вже до кінця 2025 року вартість золота сягне позначки $3 700 за тройську унцію.

9 вересня світові ціни на золото в черговий раз зросли до рекордного рівня, перевищивши $3650 за унцію.