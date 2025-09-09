Золото оновило історичний рекорд: понад $3650 за унцію на тлі очікувань зниження ставки ФРС та глобальної політичної нестабільності
Світові ціни на золото зросли до рекордного рівня, перевищивши $3650 за унцію. Це сталося на тлі очікувань зниження процентних ставок ФРС США та посилення попиту на "безпечні активи" через політичні потрясіння у світі.
Світові ціни на золото у вівторок зросли до рекордного рівня, перевищивши 3650 доларів за унцію, на тлі очікувань швидкого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США та посилення попиту на "безпечні активи" через політичні потрясіння у світі. Про це повідомляє Іnvesting, пише УНН.
Станом на 04:44 за Грінвічем спотова ціна піднялася на 0,6% - до $3656,70, а грудневі ф’ючерси сягнули $3695,25 за унцію. Інвестори масово переносять капітали в золото, адже ринок оцінює 92,4% ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів на засіданні 16-17 вересня. Є й менший шанс (7,6%), що регулятор піде на зниження одразу на пів відсотка.
Сигналом для такого сценарію стали останні слабкі дані з ринку праці США, зокрема майже нульове зростання зайнятості у серпні. Попри це, посадовці ФРС попереджають, що зниження ставок може наштовхнутися на ризики інфляційного тиску, зокрема через нові торговельні тарифи адміністрації Дональда Трампа.
На динаміку золота вплинули й геополітичні фактори: Франція занурилася у політичну кризу після відставки прем’єра Франсуа Байру. Японія зіткнулася з невизначеністю після несподіваної відставки Шіґеру Ішіби. США обговорюють нові санкції проти росії після масованого авіаудару по Україні, що призвів до численних жертв.
У таких умовах інвестори посилили попит на золото та інші дорогоцінні метали. Срібло наблизилося до 14-річного максимуму, тоді як платина піднялася на 0,6% - до $1397,25 за унцію.
Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках - Індії та Китаї.
Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання
Окрім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs прогнозують – якщо долар продовжить падіння, вже до кінця 2025 року вартість золота сягне позначки $3 700 за тройську унцію.