Золото оновило історичний рекорд: понад $3650 за унцію на тлі очікувань зниження ставки ФРС та глобальної політичної нестабільності

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 2914 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони
Ексклюзив
07:10 • 8284 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:01 • 10077 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
06:31 • 8026 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 10446 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 19128 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 32579 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 37613 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50 • 27836 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 48415 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
Рубрики
Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС 8 вересня, 22:29
Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня 9 вересня, 00:42
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисника 9 вересня, 01:19
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура 9 вересня, 01:55
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС 9 вересня, 02:16
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію 07:22
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:10 • 8236 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
Ексклюзив
07:01 • 10060 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану 8 вересня, 15:42
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном 8 вересня, 13:06
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Сі Цзіньпін
Марк Цукерберг
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білорусь
Запоріжжя
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни? 8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків 8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде 8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином 7 вересня, 08:47
Фейкові новини
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Золото оновило історичний рекорд: понад $3650 за унцію на тлі очікувань зниження ставки ФРС та глобальної політичної нестабільності

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Світові ціни на золото зросли до рекордного рівня, перевищивши $3650 за унцію. Це сталося на тлі очікувань зниження процентних ставок ФРС США та посилення попиту на "безпечні активи" через політичні потрясіння у світі.

Золото оновило історичний рекорд: понад $3650 за унцію на тлі очікувань зниження ставки ФРС та глобальної політичної нестабільності

Світові ціни на золото у вівторок зросли до рекордного рівня, перевищивши 3650 доларів за унцію, на тлі очікувань швидкого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США та посилення попиту на "безпечні активи" через політичні потрясіння у світі. Про це повідомляє Іnvesting, пише УНН.

Деталі

Станом на 04:44 за Грінвічем спотова ціна піднялася на 0,6% - до $3656,70, а грудневі ф’ючерси сягнули $3695,25 за унцію. Інвестори масово переносять капітали в золото, адже ринок оцінює 92,4% ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів на засіданні 16-17 вересня. Є й менший шанс (7,6%), що регулятор піде на зниження одразу на пів відсотка.

Сигналом для такого сценарію стали останні слабкі дані з ринку праці США, зокрема майже нульове зростання зайнятості у серпні. Попри це, посадовці ФРС попереджають, що зниження ставок може наштовхнутися на ризики інфляційного тиску, зокрема через нові торговельні тарифи адміністрації Дональда Трампа.

Золото відкотилося від рекордних максимумів: інвестори фіксують прибутки перед публікацією даних із США04.09.25, 10:59 • 3270 переглядiв

На динаміку золота вплинули й геополітичні фактори: Франція занурилася у політичну кризу після відставки прем’єра Франсуа Байру. Японія зіткнулася з невизначеністю після несподіваної відставки Шіґеру Ішіби. США обговорюють нові санкції проти росії після масованого авіаудару по Україні, що призвів до численних жертв.

У таких умовах інвестори посилили попит на золото та інші дорогоцінні метали. Срібло наблизилося до 14-річного максимуму, тоді як платина піднялася на 0,6% - до $1397,25 за унцію.

Нагадаємо

Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках - Індії та Китаї.

Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання

- розповіла Олена Сосєдка.

Окрім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs прогнозують – якщо долар продовжить падіння, вже до кінця 2025 року вартість золота сягне позначки $3 700 за тройську унцію.

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Олена Сосєдка
Федеральна резервна система
Дональд Трамп
Індія
Франція
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки
Україна