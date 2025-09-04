$41.370.01
Ексклюзив
08:13 • 704 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 792 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
07:04 • 2848 перегляди
Рада може відновити трансляції засідань вже 4 вересня: що відомо
Ексклюзив
05:20 • 18883 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 33526 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 37141 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 35870 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 63161 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 27117 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 27496 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Золото відкотилося від рекордних максимумів: інвестори фіксують прибутки перед публікацією даних із США

Київ • УНН

 • 494 перегляди

Ціни на золото знизилися після історичного піку, оскільки трейдери фіксують прибутки перед публікацією даних із США. Спотова ціна впала до 3538,56 долара за унцію, а ф'ючерси на COMEX знизилися до 3596,20 долара.

Золото відкотилося від рекордних максимумів: інвестори фіксують прибутки перед публікацією даних із США

Ціни на золото знизилися після досягнення історичного піку, оскільки трейдери почали фіксувати прибутки та очікують ключових статистичних даних із ринку праці США. Попри відкат, експерти наголошують, що ринок золота залишається у висхідному тренді. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У четвер зранку спотова ціна на золото впала на 0,6% – до 3538,56 долара за унцію, тоді як грудневі ф’ючерси на COMEX знизилися на 1,1% – до 3596,20 долара. Напередодні котирування сягнули рекордного рівня – 3578,50 долара за унцію, що стало найвищою позначкою в історії.

Експерти пояснюють падіння короткостроковою корекцією після стрімкого зростання.

Ми спостерігаємо невелику фіксацію прибутку, але золото на даний момент все ще перебуває на бичачому ринку. Очікування зниження ставок та побоювання щодо незалежності Федеральної резервної системи посилять попит на безпечні активи

– відзначив керуючий директор GoldSilver Central Браян Лан.

Інвестори уважно стежать за макроданими США, зокрема за звітом щодо зайнятості, який буде оприлюднено в п’ятницю. Ці показники можуть вплинути на очікування щодо майбутніх кроків Федеральної резервної системи, зокрема можливого зниження відсоткових ставок.

Інші дорогоцінні метали також продемонстрували зниження: срібло подешевшало на 0,8% до 40,85 долара за унцію після досягнення максимуму з 2011 року, платина втратила 1% і торгувалася на рівні 1407,10 долара, паладій знизився на 0,8% до 1138,11 долара.

Нагадаємо

Ціна золота на азійських торгах зросла до двотижневого максимуму. Це сталося на тлі падіння долара та конфлікту між президентом Дональдом Трампом і Федеральною резервною системою США.

Незважаючи на колишнє зростання вартості грошового золота як способу зберігання грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилася. Як зазначила в коментарі для УНН експерт в області фінансів Олена Сосєдка, найбільше це торкнулося ключових ринків - Індії та Китаю.

"Ціни на золото на світовому ринку стали настільки високими, що це знизило популярність покупки золотих прикрас. Найбільше постраждали ключові ринки, такі як Індія та Китай, але глобальне уповільнення попиту відчувається у всьому світі. У зв'язку зі зростанням цін колишні шанувальники золотих прикрас все частіше звертаються до інших дорогоцінних металів. З іншого боку, золото частіше розглядається як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності і високої інфляції. А не як предмет повсякденного вжитку", – розповіла Олена Сосєдка.

Крім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків світу Goldman Sachs прогнозують, що якщо долар продовжить падати, то до кінця 2025 року ціна на золото досягне $3700 за тройську унцію.

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Федеральна резервна система
Reuters
Сполучені Штати Америки