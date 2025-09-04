Золото відкотилося від рекордних максимумів: інвестори фіксують прибутки перед публікацією даних із США

Ціни на золото знизилися після досягнення історичного піку, оскільки трейдери почали фіксувати прибутки та очікують ключових статистичних даних із ринку праці США. Попри відкат, експерти наголошують, що ринок золота залишається у висхідному тренді. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

У четвер зранку спотова ціна на золото впала на 0,6% – до 3538,56 долара за унцію, тоді як грудневі ф’ючерси на COMEX знизилися на 1,1% – до 3596,20 долара. Напередодні котирування сягнули рекордного рівня – 3578,50 долара за унцію, що стало найвищою позначкою в історії.

Експерти пояснюють падіння короткостроковою корекцією після стрімкого зростання.

Ми спостерігаємо невелику фіксацію прибутку, але золото на даний момент все ще перебуває на бичачому ринку. Очікування зниження ставок та побоювання щодо незалежності Федеральної резервної системи посилять попит на безпечні активи – відзначив керуючий директор GoldSilver Central Браян Лан.

Інвестори уважно стежать за макроданими США, зокрема за звітом щодо зайнятості, який буде оприлюднено в п’ятницю. Ці показники можуть вплинути на очікування щодо майбутніх кроків Федеральної резервної системи, зокрема можливого зниження відсоткових ставок.

Інші дорогоцінні метали також продемонстрували зниження: срібло подешевшало на 0,8% до 40,85 долара за унцію після досягнення максимуму з 2011 року, платина втратила 1% і торгувалася на рівні 1407,10 долара, паладій знизився на 0,8% до 1138,11 долара.

Ціна золота на азійських торгах зросла до двотижневого максимуму. Це сталося на тлі падіння долара та конфлікту між президентом Дональдом Трампом і Федеральною резервною системою США.

Незважаючи на колишнє зростання вартості грошового золота як способу зберігання грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилася. Як зазначила в коментарі для УНН експерт в області фінансів Олена Сосєдка, найбільше це торкнулося ключових ринків - Індії та Китаю.

"Ціни на золото на світовому ринку стали настільки високими, що це знизило популярність покупки золотих прикрас. Найбільше постраждали ключові ринки, такі як Індія та Китай, але глобальне уповільнення попиту відчувається у всьому світі. У зв'язку зі зростанням цін колишні шанувальники золотих прикрас все частіше звертаються до інших дорогоцінних металів. З іншого боку, золото частіше розглядається як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності і високої інфляції. А не як предмет повсякденного вжитку", – розповіла Олена Сосєдка.

Крім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків світу Goldman Sachs прогнозують, що якщо долар продовжить падати, то до кінця 2025 року ціна на золото досягне $3700 за тройську унцію.