Золото откатилось от рекордных максимумов: инвесторы фиксируют прибыль перед публикацией данных из США

Цены на золото снизились после достижения исторического пика, поскольку трейдеры начали фиксировать прибыль и ожидают ключевых статистических данных с рынка труда США. Несмотря на откат, эксперты отмечают, что рынок золота остается в восходящем тренде. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В четверг утром спотовая цена на золото упала на 0,6% – до 3538,56 доллара за унцию, тогда как декабрьские фьючерсы на COMEX снизились на 1,1% – до 3596,20 доллара. Накануне котировки достигли рекордного уровня – 3578,50 доллара за унцию, что стало самой высокой отметкой в истории.

Эксперты объясняют падение краткосрочной коррекцией после стремительного роста.

Мы наблюдаем небольшую фиксацию прибыли, но золото на данный момент все еще находится на бычьем рынке. Ожидания снижения ставок и опасения относительно независимости Федеральной резервной системы усилят спрос на безопасные активы – отметил управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан.

Инвесторы внимательно следят за макроданными США, в частности за отчетом по занятости, который будет обнародован в пятницу. Эти показатели могут повлиять на ожидания относительно будущих шагов Федеральной резервной системы, в частности возможного снижения процентных ставок.

Другие драгоценные металлы также продемонстрировали снижение: серебро подешевело на 0,8% до 40,85 доллара за унцию после достижения максимума с 2011 года, платина потеряла 1% и торговалась на уровне 1407,10 доллара, палладий снизился на 0,8% до 1138,11 доллара.

Напомним

Цена золота на азиатских торгах выросла до двухнедельного максимума. Это произошло на фоне падения доллара и конфликта между президентом Дональдом Трампом и Федеральной резервной системой США.

Несмотря на прежний рост стоимости денежного золота как способа хранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в области финансов Елена Соседка, больше всего это коснулось ключевых рынков - Индии и Китая.

"Цены на золото на мировом рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность покупки золотых украшений. Больше всего пострадали ключевые рынки, такие как Индия и Китай, но глобальное замедление спроса ощущается во всем мире. В связи с ростом цен бывшие поклонники золотых украшений все чаще обращаются к другим драгоценным металлам. С другой стороны, золото чаще рассматривается как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокой инфляции. А не как предмет повседневного обихода", – рассказала Елена Соседка.

Кроме того, аналитики одного из крупнейших и влиятельнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs прогнозируют, что если доллар продолжит падать, то к концу 2025 года цена на золото достигнет $3700 за тройскую унцию.