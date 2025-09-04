Золото откатилось от рекордных максимумов: инвесторы фиксируют прибыль перед публикацией данных из США

$41.370.01
48.200.03
ukenru
Эксклюзив
08:13 • 476 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 686 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
07:04 • 2742 просмотра
Рада может возобновить трансляции заседаний уже 4 сентября: что известно
Эксклюзив
05:20 • 18673 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 33379 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 37045 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 35784 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 62995 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 27095 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 27480 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.7м/с
52%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 268639 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 261032 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 258289 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 251741 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 16251 просмотра
публикации
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:13 • 480 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto07:53 • 1644 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
05:20 • 18680 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 25888 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 63001 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Марселу Ребелу де Соуза
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Париж
Купянск
Реклама
УНН Lite
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto07:43 • 1148 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 11538 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 13848 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 16673 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 33911 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
Вашингтон Пост
Тесла Модель Y
BFM TV

Золото откатилось от рекордных максимумов: инвесторы фиксируют прибыль перед публикацией данных из США

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Цены на золото снизились после исторического пика, поскольку трейдеры фиксируют прибыль перед публикацией данных из США. Спотовая цена упала до 3538,56 доллара за унцию, а фьючерсы на COMEX снизились до 3596,20 доллара.

Золото откатилось от рекордных максимумов: инвесторы фиксируют прибыль перед публикацией данных из США

Цены на золото снизились после достижения исторического пика, поскольку трейдеры начали фиксировать прибыль и ожидают ключевых статистических данных с рынка труда США. Несмотря на откат, эксперты отмечают, что рынок золота остается в восходящем тренде. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В четверг утром спотовая цена на золото упала на 0,6% – до 3538,56 доллара за унцию, тогда как декабрьские фьючерсы на COMEX снизились на 1,1% – до 3596,20 доллара. Накануне котировки достигли рекордного уровня – 3578,50 доллара за унцию, что стало самой высокой отметкой в истории.

Эксперты объясняют падение краткосрочной коррекцией после стремительного роста.

Мы наблюдаем небольшую фиксацию прибыли, но золото на данный момент все еще находится на бычьем рынке. Ожидания снижения ставок и опасения относительно независимости Федеральной резервной системы усилят спрос на безопасные активы

– отметил управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан.

Инвесторы внимательно следят за макроданными США, в частности за отчетом по занятости, который будет обнародован в пятницу. Эти показатели могут повлиять на ожидания относительно будущих шагов Федеральной резервной системы, в частности возможного снижения процентных ставок.

Другие драгоценные металлы также продемонстрировали снижение: серебро подешевело на 0,8% до 40,85 доллара за унцию после достижения максимума с 2011 года, платина потеряла 1% и торговалась на уровне 1407,10 доллара, палладий снизился на 0,8% до 1138,11 доллара.

Напомним

Цена золота на азиатских торгах выросла до двухнедельного максимума. Это произошло на фоне падения доллара и конфликта между президентом Дональдом Трампом и Федеральной резервной системой США.

Несмотря на прежний рост стоимости денежного золота как способа хранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в области финансов Елена Соседка, больше всего это коснулось ключевых рынков - Индии и Китая.

"Цены на золото на мировом рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность покупки золотых украшений. Больше всего пострадали ключевые рынки, такие как Индия и Китай, но глобальное замедление спроса ощущается во всем мире. В связи с ростом цен бывшие поклонники золотых украшений все чаще обращаются к другим драгоценным металлам. С другой стороны, золото чаще рассматривается как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокой инфляции. А не как предмет повседневного обихода", – рассказала Елена Соседка.

Кроме того, аналитики одного из крупнейших и влиятельнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs прогнозируют, что если доллар продолжит падать, то к концу 2025 года цена на золото достигнет $3700 за тройскую унцию.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Федеральная резервная система
Reuters
Соединённые Штаты