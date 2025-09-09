$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 4146 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 10004 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 10870 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 8888 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 10797 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 19293 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 32697 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 37988 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 27857 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 48443 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Золото обновило исторический рекорд: более $3650 за унцию на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и глобальной политической нестабильности

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Мировые цены на золото выросли до рекордного уровня, превысив $3650 за унцию. Это произошло на фоне ожиданий снижения процентных ставок ФРС США и усиления спроса на "безопасные активы" из-за политических потрясений в мире.

Золото обновило исторический рекорд: более $3650 за унцию на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и глобальной политической нестабильности

Мировые цены на золото во вторник выросли до рекордного уровня, превысив 3650 долларов за унцию, на фоне ожиданий быстрого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США и усиления спроса на "безопасные активы" из-за политических потрясений в мире. Об этом сообщает Investing, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 04:44 по Гринвичу спотовая цена поднялась на 0,6% – до $3656,70, а декабрьские фьючерсы достигли $3695,25 за унцию. Инвесторы массово переносят капиталы в золото, ведь рынок оценивает 92,4% вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 16-17 сентября. Есть и меньший шанс (7,6%), что регулятор пойдет на снижение сразу на полпроцента.

Сигналом для такого сценария стали последние слабые данные с рынка труда США, в частности почти нулевой рост занятости в августе. Несмотря на это, чиновники ФРС предупреждают, что снижение ставок может натолкнуться на риски инфляционного давления, в частности из-за новых торговых тарифов администрации Дональда Трампа.

Золото откатилось от рекордных максимумов: инвесторы фиксируют прибыль перед публикацией данных из США04.09.25, 10:59 • 3270 просмотров

На динамику золота повлияли и геополитические факторы: Франция погрузилась в политический кризис после отставки премьера Франсуа Байру. Япония столкнулась с неопределенностью после неожиданной отставки Шигеру Ишибы. США обсуждают новые санкции против России после массированного авиаудара по Украине, который привел к многочисленным жертвам.

В таких условиях инвесторы усилили спрос на золото и другие драгоценные металлы. Серебро приблизилось к 14-летнему максимуму, тогда как платина поднялась на 0,6% - до $1397,25 за унцию.

Напомним

Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота, как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках - Индии и Китае.

Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают, как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования

- рассказала Елена Соседка.

Кроме того, аналитики одного из крупнейших и влиятельнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs прогнозируют – если доллар продолжит падение, уже к концу 2025 года стоимость золота достигнет отметки $3 700 за тройскую унцию.

Степан Гафтко

