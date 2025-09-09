Золото обновило исторический рекорд: более $3650 за унцию на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и глобальной политической нестабильности

Мировые цены на золото во вторник выросли до рекордного уровня, превысив 3650 долларов за унцию, на фоне ожиданий быстрого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США и усиления спроса на "безопасные активы" из-за политических потрясений в мире. Об этом сообщает Investing, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 04:44 по Гринвичу спотовая цена поднялась на 0,6% – до $3656,70, а декабрьские фьючерсы достигли $3695,25 за унцию. Инвесторы массово переносят капиталы в золото, ведь рынок оценивает 92,4% вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 16-17 сентября. Есть и меньший шанс (7,6%), что регулятор пойдет на снижение сразу на полпроцента.

Сигналом для такого сценария стали последние слабые данные с рынка труда США, в частности почти нулевой рост занятости в августе. Несмотря на это, чиновники ФРС предупреждают, что снижение ставок может натолкнуться на риски инфляционного давления, в частности из-за новых торговых тарифов администрации Дональда Трампа.

Золото откатилось от рекордных максимумов: инвесторы фиксируют прибыль перед публикацией данных из США

На динамику золота повлияли и геополитические факторы: Франция погрузилась в политический кризис после отставки премьера Франсуа Байру. Япония столкнулась с неопределенностью после неожиданной отставки Шигеру Ишибы. США обсуждают новые санкции против России после массированного авиаудара по Украине, который привел к многочисленным жертвам.

В таких условиях инвесторы усилили спрос на золото и другие драгоценные металлы. Серебро приблизилось к 14-летнему максимуму, тогда как платина поднялась на 0,6% - до $1397,25 за унцию.

Напомним

Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота, как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках - Индии и Китае.

Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают, как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования - рассказала Елена Соседка.

Кроме того, аналитики одного из крупнейших и влиятельнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs прогнозируют – если доллар продолжит падение, уже к концу 2025 года стоимость золота достигнет отметки $3 700 за тройскую унцию.