Цена на золото побила исторический максимум на фоне ожиданий снижения ставки ФРС

Киев • УНН

 • 92 просмотра

16 сентября золото достигло нового рекорда в $3689,27 за унцию, поскольку инвесторы ожидают снижения процентных ставок ФРС США. Это ослабляет доллар и делает золото более привлекательным для инвестиций, с прогнозами дальнейшего роста до $3700.

Цена на золото побила исторический максимум на фоне ожиданий снижения ставки ФРС

Цена на золото снова побила исторический максимум 16 сентября, когда цены на него повысились. Инвесторы делают ставку, что Федеральная резервная система США на этой неделе снизит процентные ставки, а это означает более слабый доллар и более выгодные условия для золота. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во вторник золото подорожало до нового рекорда – $3689,27 за унцию, после чего немного откатилось до $3683,28. Американские фьючерсы остались почти без изменений – $3720,10 за унцию.

В материале Reuters говорится о том, что доллар ослабевает: он сейчас находится около минимумов за несколько месяцев. Когда доллар падает, золото становится доступнее для инвесторов с другими валютами.

Ставки могут снизить: рынки почти уверены, что ФРС на этой неделе уменьшит базовую ставку на 0,25%, а некоторые даже допускают – сразу на 0,5%. Если это произойдет, золото еще больше выиграет, потому что слитки не приносят процентов, и при низких ставках удерживать их выгоднее.

Аналитики говорят, что если ФРС подтвердит ожидания рынка, золото может пойти еще выше – вплоть до $3700. Но если центробанк заговорит жестче, возможен резкий откат.

Настроения очень оптимистичные... рынки покупаются на снижение ставок, готовятся к этому решению FOMC. Перспективы для золота остаются сильными в краткосрочной и среднесрочной перспективе

– сказал Кайл Родда, аналитик Capital.com.

В игру вмешался даже Дональд Трамп: он призвал главу ФРС Джерома Пауэлла "резать ставки сильнее". Тем временем суд в США отказал Трампу в попытке уволить члена совета ФРС Лизу Кук – это тоже стало новостью дня, потому что показывает напряжение вокруг независимости центробанка.

Спрос на золото подтверждают и фонды: крупнейший золотой ETF SPDR Gold Trust сообщил о росте активов с 974,8 до 976,8 тонн за день.

А вот цены на другие металлы вели себя спокойнее:

  • серебро – минус 0,2%, $42,63 за унцию;
    • платина – без изменений, $1401,65;
      • палладий – также стабилен, $1183,76.

        Напомним

        Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота, как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках - Индии и Китае.

        Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают, как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования

        - рассказала Елена Соседка.

        Кроме того, аналитики одного из крупнейших и влиятельнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs прогнозируют - если доллар продолжит падение, уже к концу 2025 года стоимость золота достигнет отметки $3 700 за тройскую унцию.

        9 сентября мировые цены на золото в очередной раз выросли до рекордного уровня, превысив $3650 за унцию.

