Золото утримує позиції біля рекордних максимумів на тлі заяв голови ФРС

$41.380.13
48.730.31
ukenru
06:56 • 304 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 544 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 18029 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 35471 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 30128 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 29028 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 56756 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 28233 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 64421 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 42756 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
81%
755мм
Популярнi новини
армія рф штурмує Плавні-Приморське-Степногірськ, попри значні втрати - DeepState23 вересня, 21:12 • 12131 перегляди
У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"23 вересня, 23:53 • 14314 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН01:25 • 13015 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto02:37 • 13522 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 12306 перегляди
Публікації
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 9510 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 12577 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 56757 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 41659 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 58326 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Едгарс Рінкевичс
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Нью-Йорк
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 23746 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 84507 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 45267 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 59967 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 111661 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
Fox News
YouTube
Шахед-136

Золото утримує позиції біля рекордних максимумів на тлі заяв голови ФРС

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Ціни на золото 24 вересня збереглися поблизу історичних максимумів, реагуючи на заяви голови ФРС США Джерома Пауелла про зростаючі економічні ризики та інфляцію. Спотове золото подорожчало на 0,3% до $3776,20 за унцію, а ф'ючерси знизилися на 0,2% до $3808,50.

Золото утримує позиції біля рекордних максимумів на тлі заяв голови ФРС

Ціни на золото 24 вересня збереглися поблизу історичних максимумів, оскільки ринки обережно реагують на заяви голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла про зростаючі економічні ризики, інфляцію та перспективи процентних ставок. Про це повідомляє Investing.com, пише УНН.

Деталі

За даними торгів, спотове золото подорожчало на 0,3% – до 3776,20 долара за унцію, тоді як ф’ючерси знизилися на 0,2% – до 3808,50 долара. Напередодні котирування сягнули нового рекорду – 3791,1 долара за унцію, залишаючись близько до максимумів на тлі стійкого попиту, оскільки золото вважається "тихою гаванню" для інвесторів.

Пауелл під час виступу зазначив, що "не існує безризикового шляху" для зниження ставок, адже інфляція залишається нестабільною, а ринок праці – помітно ослаб. Це створює дилему для ФРС, яка нещодавно вже знизила ставку на 25 базисних пунктів і сигналізувала про можливість подальшого пом’якшення політики.

Ціна на золото побила історичний максимум на тлі очікувань зниження ставки ФРС16.09.25, 10:58 • 3437 переглядiв

Як пише Investing.com, слабкі дані індексу менеджерів закупівель у США, а також очікування нової статистики цього тижня лише підсилюють побоювання інвесторів. Долар тим часом утримується поблизу трирічних мінімумів, що додатково підтримує дорогоцінні метали.

Серед інших активів 24 вересня зростали платина (+0,6%, до 1485,41 долара за унцію) та срібло (+0,5%, до 44,25 долара). На ринку промислових металів котирування на мідь у Лондоні піднялися на 0,1% до 9999,95 долара за тонну, тоді як на COMEX ціна зросла до 4,6430 долара за фунт.

Нагадаємо

Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках – Індії та Китаї.

Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання

- розповіла Олена Сосєдка.

Напередодні ціна на золото зросла на 0,2% до $3 691,53 за унцію, після того, як 17 вересня досягла історичного максимуму $3 707,40. 

https://unn.ua/news/tsina-zolota-prodovzhuie-perebuvaty-bilia-istorychnykh-maksymumiv-na-tli-ochikuvan-shchodo-frs

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Олена Сосєдка
Джером Пауелл
Федеральна резервна система
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки