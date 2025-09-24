Золото утримує позиції біля рекордних максимумів на тлі заяв голови ФРС

Ціни на золото 24 вересня збереглися поблизу історичних максимумів, оскільки ринки обережно реагують на заяви голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла про зростаючі економічні ризики, інфляцію та перспективи процентних ставок. Про це повідомляє Investing.com, пише УНН.

За даними торгів, спотове золото подорожчало на 0,3% – до 3776,20 долара за унцію, тоді як ф’ючерси знизилися на 0,2% – до 3808,50 долара. Напередодні котирування сягнули нового рекорду – 3791,1 долара за унцію, залишаючись близько до максимумів на тлі стійкого попиту, оскільки золото вважається "тихою гаванню" для інвесторів.

Пауелл під час виступу зазначив, що "не існує безризикового шляху" для зниження ставок, адже інфляція залишається нестабільною, а ринок праці – помітно ослаб. Це створює дилему для ФРС, яка нещодавно вже знизила ставку на 25 базисних пунктів і сигналізувала про можливість подальшого пом’якшення політики.

Ціна на золото побила історичний максимум на тлі очікувань зниження ставки ФРС

Як пише Investing.com, слабкі дані індексу менеджерів закупівель у США, а також очікування нової статистики цього тижня лише підсилюють побоювання інвесторів. Долар тим часом утримується поблизу трирічних мінімумів, що додатково підтримує дорогоцінні метали.

Серед інших активів 24 вересня зростали платина (+0,6%, до 1485,41 долара за унцію) та срібло (+0,5%, до 44,25 долара). На ринку промислових металів котирування на мідь у Лондоні піднялися на 0,1% до 9999,95 долара за тонну, тоді як на COMEX ціна зросла до 4,6430 долара за фунт.

Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках – Індії та Китаї.

Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання