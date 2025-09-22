$41.250.00
Ціна золота продовжує перебувати біля історичних максимумів на тлі очікувань щодо ФРС

Київ • УНН

 • 94 перегляди

22 вересня ціна на золото зросла на 0,2% до $3 691,53 за унцію, після того, як 17 вересня досягла історичного максимуму $3 707,40. Інвестори очікують на публікацію ключових інфляційних даних та виступи представників ФРС, включаючи Джерома Пауелла.

Ціна золота продовжує перебувати біля історичних максимумів на тлі очікувань щодо ФРС

22 вересня ціна на золото утримується поблизу рекордних позначок. Цього тижня будуть опубліковані ключові інфляційні дані, а також інвестори зосереджені на виступах представників Федеральної резервної системи США, які очікуються цими днями. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Рішення ФРС минулого тижня знизити базову ставку на 25 базисних пунктів і сигнал про можливе подальше пом’якшення політики підтримали інтерес до дорогоцінного металу.

Вранці 22 вересня спотова ціна зросла на 0,2% і досягла $3 691,53 за унцію, тоді як ф’ючерси на грудень піднялися на 0,6% – до $3 727,40. Раніше, 17 вересня,  вартість злитків сягнула історичного максимуму $3 707,40.

Золото повернулося на поріг у 3700 доларів, і цього тижня можуть бути досягнуті нові максимуми, якщо макроекономічні дані США продовжуватимуть підтримувати поміркований наратив ФРС 

– зазначив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Особливу увагу ринок приділяє публікації основного індексу особистих споживчих витрат (PCE) у США, який вважається головним індикатором інфляції для ФРС.

 Поєднання поміркованої політики ФРС та постійних покупок центральним банком підтримує імпульс на боці золота 

– додав Вотерер.

Цього тижня очікується серія виступів щонайменше десяти представників ФРС, серед яких і голова регулятора Джером Пауелл, який виступить у вівторок. Його коментарі можуть уточнити позицію центробанку щодо подальших кроків у сфері монетарної політики, особливо через ризики, пов'язані з інфляцією. 

Нагадаємо

Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках - Індії та Китаї.

Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання

- розповіла Олена Сосєдка.

Окрім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs прогнозують - якщо долар продовжить падіння, вже до кінця 2025 року вартість золота сягне позначки $3 700 за тройську унцію.

16 вересня ціни на золото знову побили історичний максимум – $3689,27 за унцію. 

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Олена Сосєдка
Джером Пауелл
Федеральна резервна система
Reuters
Індія
Китай