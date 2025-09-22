Цена золота продолжает находиться вблизи исторических максимумов на фоне ожиданий по ФРС

22 сентября цена на золото удерживается вблизи рекордных отметок. На этой неделе будут опубликованы ключевые инфляционные данные, а также инвесторы сосредоточены на выступлениях представителей Федеральной резервной системы США, которые ожидаются в эти дни. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение ФРС на прошлой неделе снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов и сигнал о возможном дальнейшем смягчении политики поддержали интерес к драгоценному металлу.

Утром 22 сентября спотовая цена выросла на 0,2% и достигла $3 691,53 за унцию, тогда как фьючерсы на декабрь поднялись на 0,6% – до $3 727,40. Ранее, 17 сентября, стоимость слитков достигла исторического максимума $3 707,40.

Золото вернулось на порог в 3700 долларов, и на этой неделе могут быть достигнуты новые максимумы, если макроэкономические данные США будут продолжать поддерживать умеренный нарратив ФРС – отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Особое внимание рынок уделяет публикации основного индекса личных потребительских расходов (PCE) в США, который считается главным индикатором инфляции для ФРС.

Сочетание умеренной политики ФРС и постоянных покупок центральным банком поддерживает импульс на стороне золота – добавил Уотерер.

На этой неделе ожидается серия выступлений по меньшей мере десяти представителей ФРС, среди которых и глава регулятора Джером Пауэлл, который выступит во вторник. Его комментарии могут уточнить позицию центробанка относительно дальнейших шагов в сфере монетарной политики, особенно из-за рисков, связанных с инфляцией.

Напомним

Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота, как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках - Индии и Китае.

Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают, как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования - рассказала Елена Соседка.

Кроме того, аналитики одного из крупнейших и влиятельнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs прогнозируют - если доллар продолжит падение, уже к концу 2025 года стоимость золота достигнет отметки $3 700 за тройскую унцию.

16 сентября цены на золото снова побили исторический максимум – $3689,27 за унцию.