Цена золота продолжает находиться вблизи исторических максимумов на фоне ожиданий по ФРС

$41.250.00
48.780.00
ukenru
05:49 • 2944 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 6394 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 10989 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 24830 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 42368 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 53261 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 56356 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 82646 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 89618 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 64464 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярные новости
Известно о 3 погибших и 16 раненых: последствия атаки неизвестных дронов в Крыму21 сентября, 21:38 • 6446 просмотра
На Львовщине прогремел взрыв: что известноPhoto21 сентября, 21:57 • 11674 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА21 сентября, 22:15 • 10886 просмотра
Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданийPhoto21 сентября, 23:50 • 7534 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность02:50 • 8342 просмотра
публикации
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 6392 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 56238 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 38941 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 82643 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 89618 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Нарендра Моди
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Крым
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 2078 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 73782 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 96802 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 44273 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 43678 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ми-8
YouTube
Еврофайтер Тайфун
Ил-18

Цена золота продолжает находиться вблизи исторических максимумов на фоне ожиданий по ФРС

Киев • УНН

 • 10 просмотра

22 сентября цена на золото выросла на 0,2% до $3 691,53 за унцию, после того как 17 сентября достигла исторического максимума $3 707,40. Инвесторы ожидают публикации ключевых инфляционных данных и выступлений представителей ФРС, включая Джерома Пауэлла.

Цена золота продолжает находиться вблизи исторических максимумов на фоне ожиданий по ФРС

22 сентября цена на золото удерживается вблизи рекордных отметок. На этой неделе будут опубликованы ключевые инфляционные данные, а также инвесторы сосредоточены на выступлениях представителей Федеральной резервной системы США, которые ожидаются в эти дни. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение ФРС на прошлой неделе снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов и сигнал о возможном дальнейшем смягчении политики поддержали интерес к драгоценному металлу.

Утром 22 сентября спотовая цена выросла на 0,2% и достигла $3 691,53 за унцию, тогда как фьючерсы на декабрь поднялись на 0,6% – до $3 727,40. Ранее, 17 сентября, стоимость слитков достигла исторического максимума $3 707,40.

Золото вернулось на порог в 3700 долларов, и на этой неделе могут быть достигнуты новые максимумы, если макроэкономические данные США будут продолжать поддерживать умеренный нарратив ФРС

– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Особое внимание рынок уделяет публикации основного индекса личных потребительских расходов (PCE) в США, который считается главным индикатором инфляции для ФРС.

Сочетание умеренной политики ФРС и постоянных покупок центральным банком поддерживает импульс на стороне золота

– добавил Уотерер.

На этой неделе ожидается серия выступлений по меньшей мере десяти представителей ФРС, среди которых и глава регулятора Джером Пауэлл, который выступит во вторник. Его комментарии могут уточнить позицию центробанка относительно дальнейших шагов в сфере монетарной политики, особенно из-за рисков, связанных с инфляцией.

Напомним

Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота, как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках - Индии и Китае.

Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают, как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования

- рассказала Елена Соседка.

Кроме того, аналитики одного из крупнейших и влиятельнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs прогнозируют - если доллар продолжит падение, уже к концу 2025 года стоимость золота достигнет отметки $3 700 за тройскую унцию.

16 сентября цены на золото снова побили исторический максимум – $3689,27 за унцию.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Елена Соседка
Джером Пауэлл
Федеральная резервная система
Reuters
Индия
Китай