Золото удерживает позиции вблизи рекордных максимумов на фоне заявлений главы ФРС

Цены на золото 24 сентября сохранились вблизи исторических максимумов, поскольку рынки осторожно реагируют на заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о растущих экономических рисках, инфляции и перспективах процентных ставок. Об этом сообщает Investing.com, пишет УНН.

Детали

По данным торгов, спотовое золото подорожало на 0,3% – до 3776,20 доллара за унцию, тогда как фьючерсы снизились на 0,2% – до 3808,50 доллара. Накануне котировки достигли нового рекорда – 3791,1 доллара за унцию, оставаясь близко к максимумам на фоне устойчивого спроса, поскольку золото считается "тихой гаванью" для инвесторов.

Пауэлл во время выступления отметил, что "не существует безрискового пути" для снижения ставок, ведь инфляция остается нестабильной, а рынок труда – заметно ослаб. Это создает дилемму для ФРС, которая недавно уже снизила ставку на 25 базисных пунктов и сигнализировала о возможности дальнейшего смягчения политики.

Как пишет Investing.com, слабые данные индекса менеджеров по закупкам в США, а также ожидания новой статистики на этой неделе лишь усиливают опасения инвесторов. Доллар тем временем удерживается вблизи трехлетних минимумов, что дополнительно поддерживает драгоценные металлы.

Среди других активов 24 сентября росли платина (+0,6%, до 1485,41 доллара за унцию) и серебро (+0,5%, до 44,25 доллара). На рынке промышленных металлов котировки на медь в Лондоне поднялись на 0,1% до 9999,95 доллара за тонну, тогда как на COMEX цена выросла до 4,6430 доллара за фунт.

Напомним

Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота, как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках – Индии и Китае.

Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают, как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования - рассказала Елена Соседка.

Накануне цена на золото выросла на 0,2% до $3 691,53 за унцию, после того, как 17 сентября достигла исторического максимума $3 707,40.

