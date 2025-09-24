$41.380.13
Эксклюзив
07:25 • 390 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 1438 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 2022 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 19089 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 37362 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 31608 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 30226 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 59113 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 28666 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 64933 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Золото удерживает позиции вблизи рекордных максимумов на фоне заявлений главы ФРС

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Цены на золото 24 сентября сохранились вблизи исторических максимумов, реагируя на заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о растущих экономических рисках и инфляции. Спотовое золото подорожало на 0,3% до $3776,20 за унцию, а фьючерсы снизились на 0,2% до $3808,50.

Золото удерживает позиции вблизи рекордных максимумов на фоне заявлений главы ФРС

Цены на золото 24 сентября сохранились вблизи исторических максимумов, поскольку рынки осторожно реагируют на заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о растущих экономических рисках, инфляции и перспективах процентных ставок. Об этом сообщает Investing.com, пишет УНН.

Детали

По данным торгов, спотовое золото подорожало на 0,3% – до 3776,20 доллара за унцию, тогда как фьючерсы снизились на 0,2% – до 3808,50 доллара. Накануне котировки достигли нового рекорда – 3791,1 доллара за унцию, оставаясь близко к максимумам на фоне устойчивого спроса, поскольку золото считается "тихой гаванью" для инвесторов.

Пауэлл во время выступления отметил, что "не существует безрискового пути" для снижения ставок, ведь инфляция остается нестабильной, а рынок труда – заметно ослаб. Это создает дилемму для ФРС, которая недавно уже снизила ставку на 25 базисных пунктов и сигнализировала о возможности дальнейшего смягчения политики.

Цена на золото побила исторический максимум на фоне ожиданий снижения ставки ФРС16.09.25, 10:58 • 3437 просмотров

Как пишет Investing.com, слабые данные индекса менеджеров по закупкам в США, а также ожидания новой статистики на этой неделе лишь усиливают опасения инвесторов. Доллар тем временем удерживается вблизи трехлетних минимумов, что дополнительно поддерживает драгоценные металлы.

Среди других активов 24 сентября росли платина (+0,6%, до 1485,41 доллара за унцию) и серебро (+0,5%, до 44,25 доллара). На рынке промышленных металлов котировки на медь в Лондоне поднялись на 0,1% до 9999,95 доллара за тонну, тогда как на COMEX цена выросла до 4,6430 доллара за фунт.

Напомним

Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота, как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках – Индии и Китае.

Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают, как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования

- рассказала Елена Соседка.

Накануне цена на золото выросла на 0,2% до $3 691,53 за унцию, после того, как 17 сентября достигла исторического максимума $3 707,40. 

Степан Гафтко

Экономика
Елена Соседка
Джером Пауэлл
Федеральная резервная система
Индия
Китай
Соединённые Штаты