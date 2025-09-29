Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию из-за угрозы шатдауна США и ожидания снижения ставок ФРС

Цены на золото поднялись до 3800 долларов за унцию на фоне опасений по поводу приостановки работы правительства США и ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Об этом сообщает Investing.com, пишет УНН.

На азиатских торгах 29 сентября стоимость спотового золота достигла $3799,41 за унцию, а декабрьские фьючерсы установили новый максимум в $3828,40. Спрос на "защитные" активы резко вырос, поскольку инвесторы готовятся к возможному прекращению финансирования федеральных учреждений в США.

Рост не ограничился только золотом: серебро подскочило более чем на 2%, установив 14-летний рекорд в $47,03 за унцию, тогда как платина подорожала на 3% до $1619,78 – самого высокого уровня за последние 12 лет. Поддержку рынку оказало также ослабление доллара после публикации данных об инфляции, которые подпитали ожидания сокращения ставок ФРС.

Главный риск для рынков – потенциальный "шатдаун". Срок финансирования федерального правительства США истекает в полночь 30 сентября, а компромисса между демократами и республиканцами до сих пор не найдено. Переговоры усложняют споры относительно расходов на здравоохранение. Ситуация настолько напряженная, что в понедельник запланирована встреча лидеров Конгресса с президентом Дональдом Трампом для поиска выхода из кризиса.

Закрытие правительства может не только отложить публикацию важных данных по рынку труда, но и негативно повлиять на экономическую активность, если политическая блокада затянется.

Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота, как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках – Индии и Китае.

