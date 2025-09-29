$41.490.00
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию из-за угрозы шатдауна США и ожидания снижения ставок ФРС

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Цены на золото достигли $3800 за унцию из-за опасений по поводу приостановки работы правительства США и ожидания снижения процентных ставок ФРС. Серебро и платина также зафиксировали значительный рост, поддерживаемый ослаблением доллара.

Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию из-за угрозы шатдауна США и ожидания снижения ставок ФРС

Цены на золото поднялись до 3800 долларов за унцию на фоне опасений по поводу приостановки работы правительства США и ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Об этом сообщает Investing.com, пишет УНН.

Подробности

На азиатских торгах 29 сентября стоимость спотового золота достигла $3799,41 за унцию, а декабрьские фьючерсы установили новый максимум в $3828,40. Спрос на "защитные" активы резко вырос, поскольку инвесторы готовятся к возможному прекращению финансирования федеральных учреждений в США.

Рост не ограничился только золотом: серебро подскочило более чем на 2%, установив 14-летний рекорд в $47,03 за унцию, тогда как платина подорожала на 3% до $1619,78 – самого высокого уровня за последние 12 лет. Поддержку рынку оказало также ослабление доллара после публикации данных об инфляции, которые подпитали ожидания сокращения ставок ФРС.

Цена на золото побила исторический максимум на фоне ожиданий снижения ставки ФРС16.09.25, 10:58 • 3466 просмотров

Главный риск для рынков – потенциальный "шатдаун". Срок финансирования федерального правительства США истекает в полночь 30 сентября, а компромисса между демократами и республиканцами до сих пор не найдено. Переговоры усложняют споры относительно расходов на здравоохранение. Ситуация настолько напряженная, что в понедельник запланирована встреча лидеров Конгресса с президентом Дональдом Трампом для поиска выхода из кризиса.

Закрытие правительства может не только отложить публикацию важных данных по рынку труда, но и негативно повлиять на экономическую активность, если политическая блокада затянется.

Напомним

Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота, как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках – Индии и Китае.

Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают, как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования

- рассказала Елена Соседка.

Накануне выходных цены на золото 24 сентября сохранились вблизи исторических максимумов, поскольку рынки осторожно реагировали на заявления главы Федеральной резервной системы США.

Степан Гафтко

