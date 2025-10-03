$41.280.05
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
Акции золотодобывающих компаний выросли на 135%, превзойдя прибыль производителей чипов, несмотря на ажиотаж вокруг ИИ

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Индекс мировых золотых акций MSCI вырос на 135% за год, тогда как акции производителей полупроводников выросли лишь на 40%. Золото подорожало на 45% и достигло новых исторических максимумов, привлекая инвесторов как "тихая гавань" на фоне мировой неопределенности.

Акции золотодобывающих компаний выросли на 135%, превзойдя прибыль производителей чипов, несмотря на ажиотаж вокруг ИИ

Индекс мировых золотых акций MSCI вырос примерно на 135% за год, следуя за ростом золота, которое подорожало более чем на 45% и достигло новых исторических максимумов. Индекс акций золотодобывающих компаний торгуется на уровне, в 13 раз превышающем прогнозируемые прибыли, что немного ниже среднего показателя за последние пять лет. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Несмотря на широкий интерес к искусственному интеллекту и значительный рост акций производителей микросхем в этом году, инвестиции в золотодобывающие компании оказались более перспективными.

Индекс акций глобальных золотодобывающих компаний от MSCI Inc. вырос примерно на 135%, в то время как стоимость золота стремительно росла. Этот показатель уверенно приближается к рекордному уровню по сравнению с индексом крупнейших производителей полупроводников, который вырос всего на 40%.

Такой значительный разрыв подчеркивает важную тенденцию на мировых финансовых рынках в этом году. Инвесторы, стремящиеся получить прибыль в сфере искусственного интеллекта, одновременно обращают внимание на стабильный рост цен на золото. Центральные банки во всем мире активно накапливают этот драгоценный металл.

Анна Ву, стратег по кросс-активам в Van Eck Associates Corp. (Сидней), считает золото и золотодобывающие компании одними из самых перспективных активов на среднесрочную перспективу. Золото привлекает как "тихая гавань", а золотодобывающие компании могут выиграть благодаря росту маржи и переоценке стоимости.

В этом году золото подорожало более чем на 45%, достигнув новых исторических максимумов и приблизившись к лучшему результату с 1979 года. На рост повлияли закупки со стороны центральных банков, снижение ставок Федеральной резервной системой США, дедолларизация и рост инвестиций в биржевые фонды, обеспеченные золотом.

Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина29.09.25, 09:17 • 20427 просмотров

Акции таких крупных золотодобывающих компаний, как Newmont Corp. и Agnico Eagle Mines Ltd., котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, выросли более чем вдвое в 2025 году. Акции китайской Zijin Mining Group Co. подскочили на 130% на Гонконгской бирже, опередив рост китайского лидера AI-сектора — Alibaba Group Holding Ltd. Лондонская Fresnillo Plc, занимающаяся добычей золота и серебра, почти вчетверо увеличила свою капитализацию и стала лучшим активом индекса FTSE 100.

При этом сектор драгоценных металлов вызывает значительно меньше беспокойства относительно переоценки, чем технологический. Индекс MSCI Gold Miner торгуется с коэффициентом цена/прибыль 13, что немного ниже среднего уровня за последние пять лет. Для сравнения, индекс производителей чипов имеет коэффициент 29 — существенно выше пятилетней нормы.

Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре, отмечает, что даже после стремительного роста цены на золото, мультипликаторы золотодобывающих компаний остаются невысокими. Прибыли росли быстрее, чем цены, и если золото останется около рекордных отметок, расчеты денежных потоков и далее будут свидетельствовать о высоких маржах.

Напомним

По словам финтехэксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, такой стремительный рост цены на золото — лишь верхушка айсберга.

Стоимость золота, по ее словам, отражает то, что мир живет в состоянии неопределенности и кризиса доверия.

"И когда современные финансовые инструменты выглядят хрупкими, инвесторы снова обращаются к древнейшему символу стабильности – золоту", – заявила Соседка.

Она добавила, что "шатдаун" правительства США, внутриполитические распри в Вашингтоне и ожидание снижения ставок ФРС заставили капитал бежать из акций в "тихую гавань".

Усиливает это движение, по мнению Елены Соседки, геополитическая напряженность.

Кроме того, рост стоимости золота означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Что вызвано, прежде всего, ожиданием снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Логика проста – если ФРС начнет смягчать свою политику, доходность долларовых облигаций упадет, и золото станет привлекательнее. Ведь оно не обесценивается вместе с валютой.

Цены на золото держатся около рекордных максимумов на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и шатдауна правительства США02.10.25, 09:20 • 2290 просмотров

Ольга Розгон

