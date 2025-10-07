Ціна на золото вперше перевищила чотири тисячі доларів за унцію - NYT

По усьому світу інвестори вперше підняли ціну на золото вище чотирьох тисяч доларів за унцію. Ціна на дорогоцінний метал зросла більше, ніж на 50 відсотків, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Інвестори, фінансові менеджери та центральні банки по всьому світу цього року навалилися на золото, а у вівторок його ціна вперше піднялася вище чотирьох тисяч доларів за унцію. Дорогоцінний метал цього року зріс більш ніж на 50 відсотків, встановивши при цьому низку рекордів.

Аналітики попередили, що на сьогодні є неприємні відлуння того минулого сплеску, які пояснюють нещодавнє зростання цін на золото попитом з боку інвесторів, які прагнуть відмовитися від активів США в період політичних потрясінь та невизначеності, що підкреслюється припиненням роботи уряду. Зростання цін на золото також відображає сильну приховану течію занепокоєння серед інвесторів, навіть попри те, що акції неодноразово встановлювали рекорди, надаючи Уолл-стріт бичачого вигляду.

Золото також приваблює покупців, оскільки інші традиційні валютні гавані, такі як долар та державні облігації США, втратили частину своєї привабливості. Очікується, що Федеральна резервна система продовжить знижувати процентні ставки, що може продовжити послаблювати долар, який цього року вже впав приблизно на 10 відсотків. Занепокоєння щодо зростання боргів та дефіцитів затьмарило кредитоспроможність Америки, яка більше не має найвищого кредитного рейтингу від жодного з основних агентств після зниження рейтингу Moody's цього року.

Ще одна популярна валютна гавань, японська єна, зазнала удару в понеділок після несподіваного обрання лідера Ліберально-демократичної партії, яка довго перебувала при владі, який виступав за витрати, зниження податків та зниження процентних ставок. Пізніше в понеділок раптова відставка прем'єр-міністра Франції, менш ніж через 24 години після того, як він сформував свій кабінет міністрів, ще більше дестабілізувала геополітичні перспективи та потягнула євро вниз, змусивши інвесторів звернутися до уявної безпеки золота.

Ціна на золото вперше в історії перевищила позначку в $3900 за унцію

Зростання цін на золото значною мірою було зумовлене невизначеністю, сказав Раян Макінтайр, старший керуючий партнер Sprott, інвестиційної фірми з управління, яка спеціалізується на дорогоцінних металах.

"Чи то геополітичне, чи економічне, чи то цикл процентних ставок проникає в свідомість людей", – сказав він.

Біржові фонди, що купують золото, придбали понад 100 метричних тонн дорогоцінного металу у вересні, повідомляє Goldman Sachs. Аналітики банку підвищили свій прогноз ціни в понеділок, оцінивши, що золото досягне 4900 доларів за унцію наприкінці наступного року.

За даними аналітиків Barclays, обсяг грошових потоків, що надходять до найбільшого фонду, забезпеченого золотом, за останні два тижні був перевищений лише один раз за останні 20 років.

Зростання цін на золото також сприяло зростанню акцій компаній, які видобувають цей метал. Індекс, що відстежує золотодобувні компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі, цього року зріс більш ніж удвічі.

Деякі центральні банки вже кілька років переходять від активів, деномінованих у доларах, до золота, але аналітики зазначають, що останнім часом саме перехід приватних інвесторів додав імпульсу. Золото різко зросло в ціні в основних валютах, таких як єна, євро та британський фунт.

"Воно дійсно стає скоріше стратегічним резервним активом, як для суверенних держав, так і для інституцій", — сказав пан Макінтайр. "Люди використовують його як диверсифікатор".

Закриття уряду – це останній фактор, який спонукає інвесторів до золота. Спостерігачі за ринком змушені обходитися без важливих економічних даних, опублікованих урядовими установами, що викликає занепокоєння та плутанину щодо стану економіки, особливо після нещодавніх ознак слабкості на ринку праці.

"Постійна слабкість ринку праці підвищує ризик рецесії або стагфляції, підтримуючи розподіл золота", – зазначають аналітики State Street Investment Management.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото - сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях. А геополітична нестабільність - додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки", - резюмувала Олена Сосєдка.

Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.