Ціна на золото вперше перевищила чотири тисячі доларів за унцію - NYT

$41.340.11
48.270.11
ukenru
15:10 • 4556 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 5972 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 10959 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 15360 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 16968 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 42014 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44225 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71867 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59535 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56746 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
93%
753мм
Популярнi новини
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 26878 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 19299 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico7 жовтня, 08:41 • 12281 перегляди
Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft7 жовтня, 08:48 • 8264 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13946 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство15:10 • 4576 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 7710 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 42019 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 56731 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 66033 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніо Таяні
Герман Галущенко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Одеса
Китай
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13959 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 26291 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 79024 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 74492 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 149404 перегляди
Актуальне
The Guardian
Економіст (журнал)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Ціна на золото вперше перевищила чотири тисячі доларів за унцію - NYT

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Ціна на золото вперше піднялася вище чотирьох тисяч доларів за унцію, зрісши більш ніж на 50 відсотків цього року. Інвестори шукають безпечні активи через політичні потрясіння та невизначеність, а також ослаблення долара та державних облігацій США.

Ціна на золото вперше перевищила чотири тисячі доларів за унцію - NYT

По усьому світу інвестори вперше підняли ціну на золото вище чотирьох тисяч доларів за унцію. Ціна на дорогоцінний метал зросла більше, ніж на 50 відсотків, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Інвестори, фінансові менеджери та центральні банки по всьому світу цього року навалилися на золото, а у вівторок його ціна вперше піднялася вище чотирьох тисяч доларів за унцію. Дорогоцінний метал цього року зріс більш ніж на 50 відсотків, встановивши при цьому низку рекордів.

Аналітики попередили, що на сьогодні є неприємні відлуння того минулого сплеску, які пояснюють нещодавнє зростання цін на золото попитом з боку інвесторів, які прагнуть відмовитися від активів США в період політичних потрясінь та невизначеності, що підкреслюється припиненням роботи уряду. Зростання цін на золото також відображає сильну приховану течію занепокоєння серед інвесторів, навіть попри те, що акції неодноразово встановлювали рекорди, надаючи Уолл-стріт бичачого вигляду.

Золото також приваблює покупців, оскільки інші традиційні валютні гавані, такі як долар та державні облігації США, втратили частину своєї привабливості. Очікується, що Федеральна резервна система продовжить знижувати процентні ставки, що може продовжити послаблювати долар, який цього року вже впав приблизно на 10 відсотків. Занепокоєння щодо зростання боргів та дефіцитів затьмарило кредитоспроможність Америки, яка більше не має найвищого кредитного рейтингу від жодного з основних агентств після зниження рейтингу Moody's цього року.

Ще одна популярна валютна гавань, японська єна, зазнала удару в понеділок після несподіваного обрання лідера Ліберально-демократичної партії, яка довго перебувала при владі, який виступав за витрати, зниження податків та зниження процентних ставок. Пізніше в понеділок раптова відставка прем'єр-міністра Франції, менш ніж через 24 години після того, як він сформував свій кабінет міністрів, ще більше дестабілізувала геополітичні перспективи та потягнула євро вниз, змусивши інвесторів звернутися до уявної безпеки золота.

Ціна на золото вперше в історії перевищила позначку в $3900 за унцію06.10.25, 09:57 • 3572 перегляди

Зростання цін на золото значною мірою було зумовлене невизначеністю, сказав Раян Макінтайр, старший керуючий партнер Sprott, інвестиційної фірми з управління, яка спеціалізується на дорогоцінних металах.

"Чи то геополітичне, чи економічне, чи то цикл процентних ставок проникає в свідомість людей", – сказав він.

Біржові фонди, що купують золото, придбали понад 100 метричних тонн дорогоцінного металу у вересні, повідомляє Goldman Sachs. Аналітики банку підвищили свій прогноз ціни в понеділок, оцінивши, що золото досягне 4900 доларів за унцію наприкінці наступного року.

За даними аналітиків Barclays, обсяг грошових потоків, що надходять до найбільшого фонду, забезпеченого золотом, за останні два тижні був перевищений лише один раз за останні 20 років.

Зростання цін на золото також сприяло зростанню акцій компаній, які видобувають цей метал. Індекс, що відстежує золотодобувні компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі, цього року зріс більш ніж удвічі.

Деякі центральні банки вже кілька років переходять від активів, деномінованих у доларах, до золота, але аналітики зазначають, що останнім часом саме перехід приватних інвесторів додав імпульсу. Золото різко зросло в ціні в основних валютах, таких як єна, євро та британський фунт.

"Воно дійсно стає скоріше стратегічним резервним активом, як для суверенних держав, так і для інституцій", — сказав пан Макінтайр. "Люди використовують його як диверсифікатор".

Закриття уряду – це останній фактор, який спонукає інвесторів до золота. Спостерігачі за ринком змушені обходитися без важливих економічних даних, опублікованих урядовими установами, що викликає занепокоєння та плутанину щодо стану економіки, особливо після нещодавніх ознак слабкості на ринку праці.

"Постійна слабкість ринку праці підвищує ризик рецесії або стагфляції, підтримуючи розподіл золота", – зазначають аналітики State Street Investment Management.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото - сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях. А геополітична нестабільність - додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки", - резюмувала Олена Сосєдка.

Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.  

Павло Зінченко

Економіка
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Федеральна резервна система
Barclays
The New York Times