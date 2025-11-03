$42.080.01
ukenru
13:44 • 1350 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 5882 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
08:56 • 23457 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49 • 29530 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 28303 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09 • 24301 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 26670 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 41234 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 75734 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 70793 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Долар США досяг тримісячного максимуму напередодні нових економічних даних – Reuters

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Індекс американського долара оновив тримісячний максимум, оскільки інвестори очікують свіжих економічних показників. Це може вплинути на позицію Федеральної резервної системи щодо подальшого пом'якшення монетарної політики.

Долар США досяг тримісячного максимуму напередодні нових економічних даних – Reuters

Індекс долара США оновив тримісячний максимум – інвестори очікують свіжих економічних показників, які можуть вплинути на позицію Федеральної резервної системи щодо подальшого пом’якшення монетарної політики. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

У понеділок долар утримувався поблизу найвищого рівня за три місяці щодо кошика основних валют. Ринок залишається обережним перед публікацією нових економічних даних, які, за оцінками аналітиків, дадуть лише обмежене уявлення про стан економіки США.

Минулого тижня Федеральна резервна система очікувано знизила ставку на 25 базисних пунктів, проте голова ФРС Джером Пауелл натякнув, що подальше зниження цього року малоймовірне.

Ми не можемо дозволити собі робити додаткові кроки без чіткішої картини стану економіки 

– зазначив Пауелл.

Через призупинення роботи уряду США офіційні звіти, зокрема щодо зайнятості у несільськогосподарському секторі, ймовірно, будуть відкладені. Інвестори орієнтуватимуться лише на дані ADP та індекс PMI ISM, які навряд чи суттєво змінять ринкову динаміку.

Долар досяг тримісячного максимуму на тлі невизначеності ринків31.10.25, 04:17

Після заяв банкірів ФРС, які розкритикували пом’якшення політики, трейдери оцінюють 68% ймовірність ще одного зниження ставки у грудні.

На валютному ринку єна торгувалася на рівні 154,1 за долар – поблизу 8,5-місячного мінімуму, що зумовлено великим розривом у процентних ставках.

Євро знизився на 0,16% до $1,1513, а фунт стерлінгів – на 0,3% до $1,3133.

Індекс долара зріс на 0,16% до 99,89, досягнувши найвищого рівня з 1 серпня. За останні шість місяців показник залишався у вузькому діапазоні 96–100 пунктів.

У США після зниження ставки ФРС підскочили ставки за іпотекою31.10.25, 08:57

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Джером Пауелл
Федеральна резервна система
Reuters