Доллар США достиг трехмесячного максимума в преддверии новых экономических данных – Reuters

Эксклюзив
14:53 • 1392 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 4166 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 11843 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 10758 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 12243 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 26961 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 32368 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29448 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
3 ноября, 08:09 • 25132 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 26830 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 39433 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго3 ноября, 08:31 • 30807 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 34341 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 14953 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 24417 просмотра
Владимир Зеленский
Блогеры
Дональд Трамп
Хакан Фидан
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Израиль
Покровск
Социальная сеть
Техника
Ракетная система С-400
Золото
The Economist

Доллар США достиг трехмесячного максимума в преддверии новых экономических данных – Reuters

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

Индекс американского доллара обновил трехмесячный максимум, поскольку инвесторы ожидают свежих экономических показателей. Это может повлиять на позицию Федеральной резервной системы относительно дальнейшего смягчения монетарной политики.

Доллар США достиг трехмесячного максимума в преддверии новых экономических данных – Reuters

Индекс доллара США обновил трехмесячный максимум – инвесторы ожидают свежих экономических показателей, которые могут повлиять на позицию Федеральной резервной системы относительно дальнейшего смягчения монетарной политики. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

В понедельник доллар удерживался вблизи самого высокого уровня за три месяца по отношению к корзине основных валют. Рынок остается осторожным перед публикацией новых экономических данных, которые, по оценкам аналитиков, дадут лишь ограниченное представление о состоянии экономики США.

На прошлой неделе Федеральная резервная система ожидаемо снизила ставку на 25 базисных пунктов, однако глава ФРС Джером Пауэлл намекнул, что дальнейшее снижение в этом году маловероятно.

Мы не можем позволить себе предпринимать дополнительные шаги без более четкой картины состояния экономики 

– отметил Пауэлл.

Из-за приостановки работы правительства США официальные отчеты, в частности по занятости в несельскохозяйственном секторе, вероятно, будут отложены. Инвесторы будут ориентироваться только на данные ADP и индекс PMI ISM, которые вряд ли существенно изменят рыночную динамику.

Доллар достиг трехмесячного максимума на фоне неопределенности рынков31.10.25, 04:17 • 3460 просмотров

После заявлений банкиров ФРС, раскритиковавших смягчение политики, трейдеры оценивают 68% вероятность еще одного снижения ставки в декабре.

На валютном рынке иена торговалась на уровне 154,1 за доллар – вблизи 8,5-месячного минимума, что обусловлено большим разрывом в процентных ставках.

Евро снизился на 0,16% до $1,1513, а фунт стерлингов – на 0,3% до $1,3133.

Индекс доллара вырос на 0,16% до 99,89, достигнув самого высокого уровня с 1 августа. За последние шесть месяцев показатель оставался в узком диапазоне 96–100 пунктов.

В США после снижения ставки ФРС подскочили ставки по ипотеке31.10.25, 08:57 • 2990 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Джером Пауэлл
Федеральная резервная система
Reuters