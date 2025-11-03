Доллар США достиг трехмесячного максимума в преддверии новых экономических данных – Reuters
Киев • УНН
Индекс американского доллара обновил трехмесячный максимум, поскольку инвесторы ожидают свежих экономических показателей. Это может повлиять на позицию Федеральной резервной системы относительно дальнейшего смягчения монетарной политики.
Детали
В понедельник доллар удерживался вблизи самого высокого уровня за три месяца по отношению к корзине основных валют. Рынок остается осторожным перед публикацией новых экономических данных, которые, по оценкам аналитиков, дадут лишь ограниченное представление о состоянии экономики США.
На прошлой неделе Федеральная резервная система ожидаемо снизила ставку на 25 базисных пунктов, однако глава ФРС Джером Пауэлл намекнул, что дальнейшее снижение в этом году маловероятно.
Мы не можем позволить себе предпринимать дополнительные шаги без более четкой картины состояния экономики
Из-за приостановки работы правительства США официальные отчеты, в частности по занятости в несельскохозяйственном секторе, вероятно, будут отложены. Инвесторы будут ориентироваться только на данные ADP и индекс PMI ISM, которые вряд ли существенно изменят рыночную динамику.
После заявлений банкиров ФРС, раскритиковавших смягчение политики, трейдеры оценивают 68% вероятность еще одного снижения ставки в декабре.
На валютном рынке иена торговалась на уровне 154,1 за доллар – вблизи 8,5-месячного минимума, что обусловлено большим разрывом в процентных ставках.
Евро снизился на 0,16% до $1,1513, а фунт стерлингов – на 0,3% до $1,3133.
Индекс доллара вырос на 0,16% до 99,89, достигнув самого высокого уровня с 1 августа. За последние шесть месяцев показатель оставался в узком диапазоне 96–100 пунктов.
