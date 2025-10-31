В США после снижения ставки ФРС подскочили ставки по ипотеке

Хотя Федеральная резервная система на этой неделе снизила свою базовую процентную ставку, ставки по ипотечным кредитам в США отреагировали прямо противоположным образом, сообщает CNBC, пишет УНН.

Детали

По данным Mortgage News Daily, средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке подскочила на 20 базисных пунктов с тех пор, как глава ФРС Джером Пауэлл объявил о снижении ставки в среду и провел пресс-конференцию.

Это произошло и в прошлый раз, когда ФРС снижала ставку, и причина довольно проста: рынок облигаций уже заложил в цены снижение ставки, но ему не понравились комментарии Пауэлла, пишет издание.

Во вторник средняя ставка по 30-летней фиксированной ставке упала до 6,13%, что соответствует недавнему минимуму 16 сентября, за день до того, как ФРС объявила о последнем снижении ставки, и является самым низким показателем за год.

На этой неделе, после того как ФРС объявила о снижении ставки, а Пауэлл ответил на вопросы на пресс-конференции, ставка подскочила на 14 базисных пунктов в среду и еще на 6 базисных пунктов в четверг, до 6,33%, что на 20 базисных пунктов выше, чем во вторник. В последний раз в сентябре ставка по 30-летней фиксированной ипотеке выросла еще больше, до 6,37%.

"Энтузиазм рынка по поводу трех снижений ставки ФРС в 2025 году оказался слишком большим для ФРС, - заявил Мэтью Грэм, главный операционный директор Mortgage News Daily, в клиентской записке. - Рынок был почти на 100% уверен в очередном снижении ставки в декабре. ФРС не была так уверена, и Пауэлл специально заявил об этом. Результатом стало небольшое восстановление доходности до уровней, которые, скорее, соответствуют тому, что декабрьское снижение ставки - это реальная возможность, но не полная гарантия".

Недавнее снижение ставок вызвало наплыв заявок на рефинансирование: по данным Mortgage Bankers Association, количество заявок на рефинансирование выросло на 111% за последнюю неделю по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, как отмечается, снижение ставок не очень повлияло на потенциальных покупателей жилья.

