У США після зниження ставки ФРС підскочили ставки за іпотекою
Київ • УНН
Середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою підскочила на 20 базисних пунктів після оголошення ФРС про зниження ставки. Це сталося через те, що ринок облігацій не сприйняв коментарі голови ФРС Джерома Павелла.
Хоча Федеральна резервна система цього тижня знизила свою базову процентну ставку, ставки за іпотечними кредитами в США відреагували прямо протилежним чином, повідомляє CNBC, пише УНН.
Деталі
За даними Mortgage News Daily, середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою підскочила на 20 базисних пунктів з того часу, як голова ФРС Джером Павелл оголосив про зниження ставки в середу і провів пресконференцію.
Це сталося і минулого разу, коли ФРС знижувала ставку, і причина досить проста: ринок облігацій вже заклав у ціни зниження ставки, але йому не сподобалися коментарі Павелла, пише видання.
У вівторок середня ставка за 30-річною фіксованою ставкою впала до 6,13%, що відповідає недавньому мінімуму 16 вересня, за день до того, як ФРС оголосила про останнє зниження ставки, і є найнижчим показником за рік.
Цього тижня, після того, як ФРС оголосила про зниження ставки, а Павелл відповів на питання на пресконференції, ставка підскочила на 14 базисних пунктів у середу і ще на 6 базисних пунктів у четвер, до 6,33%, що на 20 базисних пунктів вище, ніж у вівторок. Востаннє у вересні ставка по 30-річній фіксованій іпотеці зросла ще більше, до 6,37%.
"Ентузіазм ринку з приводу трьох знижень ставки ФРС в 2025 році виявився занадто великим для ФРС, - заявив Метью Грем, головний операційний директор Mortgage News Daily, у клієнтській записці. - Ринок був майже на 100% упевнений у черговому зниженні ставки у грудні. ФРС не була така впевнена, і Павелл спеціально заявив про це. Результатом стало невелике відновлення прибутковості до рівнів, які, швидше, відповідають тому, що грудневе зниження ставки - це реальна можливість, але не повна гарантія".
Недавнє зниження ставок у США викликало наплив заявок на рефінансування: за даними Mortgage Bankers Association, кількість заявок на рефінансування зросла на 111% за останній тиждень порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак, як зазначається, зниження ставок не дуже вплинуло на потенційних покупців житла.
