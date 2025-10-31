У США після зниження ставки ФРС підскочили ставки за іпотекою

Хоча Федеральна резервна система цього тижня знизила свою базову процентну ставку, ставки за іпотечними кредитами в США відреагували прямо протилежним чином, повідомляє CNBC, пише УНН.

Деталі

За даними Mortgage News Daily, середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою підскочила на 20 базисних пунктів з того часу, як голова ФРС Джером Павелл оголосив про зниження ставки в середу і провів пресконференцію.

Це сталося і минулого разу, коли ФРС знижувала ставку, і причина досить проста: ринок облігацій вже заклав у ціни зниження ставки, але йому не сподобалися коментарі Павелла, пише видання.

У вівторок середня ставка за 30-річною фіксованою ставкою впала до 6,13%, що відповідає недавньому мінімуму 16 вересня, за день до того, як ФРС оголосила про останнє зниження ставки, і є найнижчим показником за рік.

Цього тижня, після того, як ФРС оголосила про зниження ставки, а Павелл відповів на питання на пресконференції, ставка підскочила на 14 базисних пунктів у середу і ще на 6 базисних пунктів у четвер, до 6,33%, що на 20 базисних пунктів вище, ніж у вівторок. Востаннє у вересні ставка по 30-річній фіксованій іпотеці зросла ще більше, до 6,37%.

"Ентузіазм ринку з приводу трьох знижень ставки ФРС в 2025 році виявився занадто великим для ФРС, - заявив Метью Грем, головний операційний директор Mortgage News Daily, у клієнтській записці. - Ринок був майже на 100% упевнений у черговому зниженні ставки у грудні. ФРС не була така впевнена, і Павелл спеціально заявив про це. Результатом стало невелике відновлення прибутковості до рівнів, які, швидше, відповідають тому, що грудневе зниження ставки - це реальна можливість, але не повна гарантія".

Недавнє зниження ставок у США викликало наплив заявок на рефінансування: за даними Mortgage Bankers Association, кількість заявок на рефінансування зросла на 111% за останній тиждень порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак, як зазначається, зниження ставок не дуже вплинуло на потенційних покупців житла.

