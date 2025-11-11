Ціни на золото досягли тритижневого максимуму на тлі очікувань ФРС та завершення "шатдауну" у США

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10616 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26887 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35129 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52489 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33939 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50474 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41470 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22953 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24861 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26290 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18687 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11238 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17535 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9486 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6016 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52489 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45906 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50474 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41470 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94159 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6082 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30025 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35289 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60991 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136982 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Ціни на золото досягли тритижневого максимуму на тлі очікувань ФРС та завершення "шатдауну" у США

Київ • УНН

 • 2492 перегляди

Ціни на золото зросли до найвищого рівня за майже три тижні через очікування зниження облікової ставки ФРС у грудні та ознаки завершення "шатдауну" уряду США. Спот-ціна на золото піднялася на 0,4% до $4 131,32 за унцію, ф'ючерси зросли на 0,4% до $4 137,50 за унцію.

Ціни на золото досягли тритижневого максимуму на тлі очікувань ФРС та завершення "шатдауну" у США

Ціни на золото у вівторок зросли до найвищого рівня майже за три тижні на тлі зростаючих очікувань ще одного зниження облікової ставки Федеральної резервної системи США в грудні та ознак завершення "шатдауну" уряду США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що спот-ціна на золото піднялася на 0,4% до $4 131,32 за унцію (станом на 06:36 GMT), досягнувши максимуму з 23 жовтня. Ф’ючерси на золото з доставкою у грудні в США зросли на 0,4% до $4 137,50 за унцію.

Сенат США у понеділок ухвалив угоду, яка відновить федеральне фінансування та покладе край найтривалішому "шатдауну" уряду.

Ключові економічні показники, такі як звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі, були відкладені через шатдаун уряду. Відновлення роботи уряду найближчими днями надасть більше ясності щодо економічних перспектив США та шляху облікових ставок ФРС.

"Ідея завершення "шатдауну" уряду сприймалася як усунення рівня невизначеності, що дозволило ринкам знову включитися у одну з головних спекулятивних тем цього року", — зазначив Ілля Співак, керівник глобальної макроаналітики в Tastylive.

"На решту року схильність усе ще спрямована вгору. Наразі шлях найменшого опору для золота веде до жовтневого максимуму, а далі ми можемо очікувати ще більший ріст".

Ціни на нафту зросли на тлі оптимізму щодо завершення шатдауну в США10.11.25, 09:28 • 6348 переглядiв

Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставок ФРС на 25 базисних пунктів наступного місяця приблизно у 64% за даними інструменту FedWatch від CME Group.

Член Ради ФРС Стівен Міран у понеділок заявив, що зниження ставки на 50 базисних пунктів у грудні буде доречним, відзначивши, що інфляція знижується, а рівень безробіття зростає.

Інші метали також показали зростання: спот-срібло піднялося на 0,5% до $50,81 за унцію, платина зросла на 0,7% до $1 588,80, а паладій — на 1,1% до $1 430,54.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях", – резюмувала Олена Сосєдка.

Вона зазначила, що нинішнє зростання вартості золота – це лише верхівка айсберга, адже на глобальному рівні воно свідчить про підготовку інвесторів до ослаблення долара. Зниження курсу американської валюти робить золото доступнішим для покупців на міжнародних ринках, що, своєю чергою, підсилює попит і стимулює подальше зростання ціни.

Основними рушіями стабільного попиту на золото залишаються центральні банки, передусім Китаю та росії. Вони активно нарощують свої золоті резерви, фактично реалізуючи стратегію дедоларизації та демонструючи прагнення зменшити залежність від американської валюти.

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Державний бюджет
Тренд
Золото
Федеральна резервна система
Сенат Сполучених Штатів Америки
Reuters