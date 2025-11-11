Ціни на золото досягли тритижневого максимуму на тлі очікувань ФРС та завершення "шатдауну" у США

Ціни на золото у вівторок зросли до найвищого рівня майже за три тижні на тлі зростаючих очікувань ще одного зниження облікової ставки Федеральної резервної системи США в грудні та ознак завершення "шатдауну" уряду США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що спот-ціна на золото піднялася на 0,4% до $4 131,32 за унцію (станом на 06:36 GMT), досягнувши максимуму з 23 жовтня. Ф’ючерси на золото з доставкою у грудні в США зросли на 0,4% до $4 137,50 за унцію.

Сенат США у понеділок ухвалив угоду, яка відновить федеральне фінансування та покладе край найтривалішому "шатдауну" уряду.

Ключові економічні показники, такі як звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі, були відкладені через шатдаун уряду. Відновлення роботи уряду найближчими днями надасть більше ясності щодо економічних перспектив США та шляху облікових ставок ФРС.

"Ідея завершення "шатдауну" уряду сприймалася як усунення рівня невизначеності, що дозволило ринкам знову включитися у одну з головних спекулятивних тем цього року", — зазначив Ілля Співак, керівник глобальної макроаналітики в Tastylive.

"На решту року схильність усе ще спрямована вгору. Наразі шлях найменшого опору для золота веде до жовтневого максимуму, а далі ми можемо очікувати ще більший ріст".

Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставок ФРС на 25 базисних пунктів наступного місяця приблизно у 64% за даними інструменту FedWatch від CME Group.

Член Ради ФРС Стівен Міран у понеділок заявив, що зниження ставки на 50 базисних пунктів у грудні буде доречним, відзначивши, що інфляція знижується, а рівень безробіття зростає.

Інші метали також показали зростання: спот-срібло піднялося на 0,5% до $50,81 за унцію, платина зросла на 0,7% до $1 588,80, а паладій — на 1,1% до $1 430,54.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях", – резюмувала Олена Сосєдка.

Вона зазначила, що нинішнє зростання вартості золота – це лише верхівка айсберга, адже на глобальному рівні воно свідчить про підготовку інвесторів до ослаблення долара. Зниження курсу американської валюти робить золото доступнішим для покупців на міжнародних ринках, що, своєю чергою, підсилює попит і стимулює подальше зростання ціни.

Основними рушіями стабільного попиту на золото залишаються центральні банки, передусім Китаю та росії. Вони активно нарощують свої золоті резерви, фактично реалізуючи стратегію дедоларизації та демонструючи прагнення зменшити залежність від американської валюти.