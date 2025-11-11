$41.980.11
Цены на золото достигли трехнедельного максимума на фоне ожиданий ФРС и завершения "шатдауна" в США

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Цены на золото выросли до самого высокого уровня за почти три недели из-за ожиданий снижения учетной ставки ФРС в декабре и признаков завершения "шатдауна" правительства США. Спотовая цена на золото поднялась на 0,4% до $4 131,32 за унцию, фьючерсы выросли на 0,4% до $4 137,50 за унцию.

Цены на золото достигли трехнедельного максимума на фоне ожиданий ФРС и завершения "шатдауна" в США

Цены на золото во вторник выросли до самого высокого уровня почти за три недели на фоне растущих ожиданий еще одного снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США в декабре и признаков завершения "шатдауна" правительства США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что спотовая цена на золото поднялась на 0,4% до $4 131,32 за унцию (по состоянию на 06:36 GMT), достигнув максимума с 23 октября. Фьючерсы на золото с доставкой в декабре в США выросли на 0,4% до $4 137,50 за унцию.

Сенат США в понедельник принял соглашение, которое восстановит федеральное финансирование и положит конец самому продолжительному "шатдауну" правительства.

Ключевые экономические показатели, такие как отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, были отложены из-за шатдауна правительства. Возобновление работы правительства в ближайшие дни предоставит больше ясности относительно экономических перспектив США и пути учетных ставок ФРС.

"Идея завершения "шатдауна" правительства воспринималась как устранение уровня неопределенности, что позволило рынкам снова включиться в одну из главных спекулятивных тем этого года", — отметил Илья Спивак, руководитель глобальной макроаналитики в Tastylive.

"На оставшуюся часть года склонность все еще направлена вверх. Сейчас путь наименьшего сопротивления для золота ведет к октябрьскому максимуму, а дальше мы можем ожидать еще больший рост".

Цены на нефть выросли на фоне оптимизма по поводу завершения шатдауна в США10.11.25, 09:28 • 6250 просмотров

Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в следующем месяце примерно в 64% по данным инструмента FedWatch от CME Group.

Член Совета ФРС Стивен Миран в понедельник заявил, что снижение ставки на 50 базисных пунктов в декабре будет уместным, отметив, что инфляция снижается, а уровень безработицы растет.

Другие металлы также показали рост: спотовое серебро поднялось на 0,5% до $50,81 за унцию, платина выросла на 0,7% до $1 588,80, а палладий — на 1,1% до $1 430,54.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.

"Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях", – резюмировала Елена Соседка.

Она отметила, что нынешний рост стоимости золота – это лишь верхушка айсберга, ведь на глобальном уровне он свидетельствует о подготовке инвесторов к ослаблению доллара. Снижение курса американской валюты делает золото доступнее для покупателей на международных рынках, что, в свою очередь, усиливает спрос и стимулирует дальнейший рост цены.

Основными движущими силами стабильного спроса на золото остаются центральные банки, прежде всего Китая и России. Они активно наращивают свои золотые резервы, фактически реализуя стратегию дедолларизации и демонстрируя стремление уменьшить зависимость от американской валюты.

Ольга Розгон

Цены на золото достигли трехнедельного максимума на фоне ожиданий ФРС и завершения "шатдауна" в США | УНН