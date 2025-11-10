ukenru
08:17 • 4724 просмотра
Эксклюзивы
Цены на нефть выросли на фоне оптимизма по поводу завершения шатдауна в США

Киев • УНН

 • 1648 просмотра

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $64,08 за баррель, а американская нефть WTI – до $60,23. Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения шатдауна в США, что может повысить спрос на нефть.

Цены на нефть выросли на фоне оптимизма по поводу завершения шатдауна в США

Цены на нефть выросли в понедельник на фоне оптимизма по поводу того, что прекращение работы правительства США (шатдаун) может вскоре завершиться и повысить спрос со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти, что компенсировало опасения по поводу роста мировых поставок, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 45 центов, или 0,71%, до $64,08 за баррель на 04:26 по Гринвичу (06:26 по Киеву). Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составляла $60,23 за баррель, увеличившись на 48 центов, или 0,80%.

Окончание исторического шатдауна в США, которое длится уже 40 дней, вполне достижимо, поскольку в воскресенье Сенат перешел к голосованию по возобновлению работы федерального правительства, пишет издание.

"Быстрое возобновление работы - это долгожданная поддержка, которая позволит возобновить заработную плату 800 000 федеральных служащих и возобновить жизненно важные программы, которые повысят доверие, активность и расходы потребителей", - заявил аналитик IG Market Тони Сикамор.

"Это также должно способствовать улучшению настроений к риску на всех рынках" и привести к росту цен на нефть марки WTI до отметки 62 доллара за баррель, сказал он.

Цены на нефть марки Brent и WTI на прошлой неделе упали примерно на 2%, зафиксировав второе недельное падение подряд на фоне опасений по поводу избытка предложения. ОПЕК+ договорилась о небольшом увеличении добычи в декабре, но приостановила дальнейший рост в первом квартале, опасаясь избытка предложения.

Запасы нефти также растут в США, тогда как объем нефти, хранящейся на судах в азиатских водах, удвоился за последние недели после усиления западных санкций, что привело к сокращению импорта в Китай и Индию, а также из-за нехватки импортных квот, что снизило спрос со стороны независимых китайских НПЗ.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы обратили свои взоры на Ближний Восток и Америку, чтобы заменить российские поставки под санкциями.

Российский производитель нефти "лукойл" сталкивается с растущими перебоями на фоне приближения дедлайна для компаний, которые должны прекратить сотрудничество с российской нефтяной компанией, 21 ноября, и после того, как ожидаемая продажа активов швейцарскому трейдеру Gunvor провалилась.

Зарубежные активы "лукойла": компания-нефтетрейдер Gunvor отказалась от сделки по покупке после давления из США - FT07.11.25, 08:53 • 3284 просмотра

Решение президента США Трампа предоставить Венгрии освобождение от американских санкций на импорт российской нефти на год усилило опасения по поводу глобального избытка поставок, сообщает Sycamore.

США дали Венгрии освобождение от санкций против рф после теплой встречи Трампа и Орбана - Reuters08.11.25, 10:15 • 21719 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Reuters
Дональд Трамп
Индия
Китай
Венгрия