Ціни на нафту зросли на тлі оптимізму щодо завершення шатдауну в США

Ціни на нафту зросли в понеділок на тлі оптимізму щодо того, що припинення роботи уряду США (шатдаун) може невдовзі завершитися та підвищити попит з боку найбільшого у світі споживача нафти, що компенсувало побоювання з приводу зростання світових поставок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 45 центів, або 0,71%, до $64,08 за барель на 04:26 за Гринвічем (06:26 за Києвом). Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate становила $60,23 за барель, збільшившись на 48 центів, або 0,80%.

Закінчення історичного шатдауну у США, яке триває вже 40 днів, цілком досяжне, оскільки в неділю Сенат перейшов до голосування щодо відновлення роботи федерального уряду, пише видання.

"Швидке поновлення роботи - це довгоочікувана підтримка, яка дозволить відновити заробітну плату 800 000 федеральних службовців і відновити життєво важливі програми, які підвищать довіру, активність і витрати споживачів", - заявив аналітик IG Market Тоні Сікамор.

"Це також має сприяти покращенню настроїв до ризику на всіх ринках" і призвести до зростання цін на нафту марки WTI до позначки 62 долари за барель, сказав він.

Ціни на нафту марки Brent та WTI минулого тижня впали приблизно на 2%, зафіксувавши друге тижневе падіння поспіль на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції. ОПЕК+ домовилася про невелике збільшення видобутку у грудні, але призупинила подальше зростання у першому кварталі, побоюючись надлишку пропозиції.

Запаси нафти також зростають у США, тоді як обсяг нафти, що зберігається на суднах в азійських водах, подвоївся за останні тижні після посилення західних санкцій, що призвело до скорочення імпорту в Китай та Індію, а також через брак імпортних квот, що знизило попит з боку незалежних китайських НПЗ.

Індійські нафтопереробні заводи звернули свої погляди на Близький Схід та Америку, щоб замінити російські поставки під санкціями.

Російський виробник нафти "лукойл" стикається зі зростаючими перебоями, на тлі наближення дедлайну для компаній, які мають припинити співпрацю з російською нафтовою компанією, 21 листопада, і після того, як очікуваний продаж активів швейцарському трейдеру Gunvor провалився.

Рішення президента США Трампа надати Угорщині звільнення від американських санкцій на імпорт російської нафти на рік посилило побоювання щодо глобального надлишку постачання, повідомляє Sycamore.

