Ціни на нафту зросли на тлі оптимізму щодо завершення шатдауну в США

Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26876 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35122 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52477 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33933 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50468 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41465 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22953 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24861 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26290 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні
11 листопада, 16:44
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні
11 листопада, 17:24
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов
11 листопада, 18:13
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачів
11 листопада, 19:26
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер
20:35
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 14:28
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52477 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананом
11 листопада, 13:27
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
11 листопада, 13:01
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41465 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькою
10 листопада, 14:34
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер
20:35
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларів
11 листопада, 14:28
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів
11 листопада, 09:14
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможці
10 листопада, 13:25
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта
10 листопада, 10:51
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Ціни на нафту зросли на тлі оптимізму щодо завершення шатдауну в США

Київ • УНН

 • 6348 перегляди

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до $64,08 за барель, а американська нафта WTI – до $60,23. Це сталося на тлі очікувань швидкого завершення шатдауну в США, що може підвищити попит на нафту.

Ціни на нафту зросли на тлі оптимізму щодо завершення шатдауну в США

Ціни на нафту зросли в понеділок на тлі оптимізму щодо того, що припинення роботи уряду США (шатдаун) може невдовзі завершитися та підвищити попит з боку найбільшого у світі споживача нафти, що компенсувало побоювання з приводу зростання світових поставок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 45 центів, або 0,71%, до $64,08 за барель на 04:26 за Гринвічем (06:26 за Києвом). Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate становила $60,23 за барель, збільшившись на 48 центів, або 0,80%.

Закінчення історичного шатдауну у США, яке триває вже 40 днів, цілком досяжне, оскільки в неділю Сенат перейшов до голосування щодо відновлення роботи федерального уряду, пише видання.

"Швидке поновлення роботи - це довгоочікувана підтримка, яка дозволить відновити заробітну плату 800 000 федеральних службовців і відновити життєво важливі програми, які підвищать довіру, активність і витрати споживачів", - заявив аналітик IG Market Тоні Сікамор.

"Це також має сприяти покращенню настроїв до ризику на всіх ринках" і призвести до зростання цін на нафту марки WTI до позначки 62 долари за барель, сказав він.

Ціни на нафту марки Brent та WTI минулого тижня впали приблизно на 2%, зафіксувавши друге тижневе падіння поспіль на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції. ОПЕК+ домовилася про невелике збільшення видобутку у грудні, але призупинила подальше зростання у першому кварталі, побоюючись надлишку пропозиції.

Запаси нафти також зростають у США, тоді як обсяг нафти, що зберігається на суднах в азійських водах, подвоївся за останні тижні після посилення західних санкцій, що призвело до скорочення імпорту в Китай та Індію, а також через брак імпортних квот, що знизило попит з боку незалежних китайських НПЗ.

Індійські нафтопереробні заводи звернули свої погляди на Близький Схід та Америку, щоб замінити російські поставки під санкціями.

Російський виробник нафти "лукойл" стикається зі зростаючими перебоями, на тлі наближення дедлайну для компаній, які мають припинити співпрацю з російською нафтовою компанією, 21 листопада, і після того, як очікуваний продаж активів швейцарському трейдеру Gunvor провалився.

Закордонні активи "лукойла": компанія-нафтотрейдер Gunvor відмовилася від угоди з купівлі після тиску з США - FT07.11.25, 08:53 • 3362 перегляди

Рішення президента США Трампа надати Угорщині звільнення від американських санкцій на імпорт російської нафти на рік посилило побоювання щодо глобального надлишку постачання, повідомляє Sycamore.

США дали Угорщині звільнення від санкцій проти рф після теплої зустрічі Трампа та Орбана - Reuters08.11.25, 10:15 • 21848 переглядiв

Юлія Шрамко

