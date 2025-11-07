Закордонні активи "лукойла": компанія-нафтотрейдер Gunvor відмовилася від угоди з купівлі після тиску з США - FT

ukenru
07:19 • 2402 перегляди
05:43 • 9198 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
03:41 • 17943 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 21265 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 26954 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
6 листопада, 14:11 • 57649 перегляди
6 листопада, 12:47 • 56138 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37565 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 33844 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
6 листопада, 08:00 • 61764 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Посол України відреагував на зняття українського прапора з парламенту Чехії6 листопада, 21:46 • 11519 перегляди
армія рф намагається пришвидшитися на Покровському напрямку - DeepStatePhoto6 листопада, 23:36 • 4572 перегляди
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”7 листопада, 01:37 • 3696 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці03:02 • 10997 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto03:28 • 10213 перегляди
07:19 • 2402 перегляди
6 листопада, 14:11 • 57649 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 32845 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 39145 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 40843 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Гутерреш
Олег Кіпер
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Греція
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 998 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 31818 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 32692 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 34718 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 50390 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Facebook
Financial Times

Закордонні активи "лукойла": компанія-нафтотрейдер Gunvor відмовилася від угоди з купівлі після тиску з США - FT

Київ • УНН

 • 924 перегляди

Міністерство фінансів США заявило, що швейцарська компанія-нафтотрейдер Gunvor не отримає ліцензії, доки путін не припинить війну в Україні.

Закордонні активи "лукойла": компанія-нафтотрейдер Gunvor відмовилася від угоди з купівлі після тиску з США - FT

Швейцарська компанія-нафтотрейдер Gunvor відмовилася від угоди з купівлі міжнародних активів російської компанії "лукойл", яка опинилася під санкціями США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

За декілька годин до того в міністерстві фінансів США назвали швейцарську компанію Gunvor "маріонеткою кремля" і заявили, що компанія не отримає ліцензії, доки російський диктатор володимир путін не припинить "безглузді вбивства". Під цими словами мається на увазі російсько-українська війна.

Швейцарський нафтотрейдер у відповідь назвав це звинувачення "помилковим", проте додав, що відкликає свою пропозицію про купівлю міжнародних активів "лукойла".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що закордонні активи "лукойлу", який перебуває під санкціями США, передадуть компанії Gunvor, яку співзаснував геннадій тимченко, близький соратник володимира путіна.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Міністерство фінансів США
Financial Times
Сполучені Штати Америки