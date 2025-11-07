Закордонні активи "лукойла": компанія-нафтотрейдер Gunvor відмовилася від угоди з купівлі після тиску з США - FT
Київ • УНН
Міністерство фінансів США заявило, що швейцарська компанія-нафтотрейдер Gunvor не отримає ліцензії, доки путін не припинить війну в Україні.
Швейцарська компанія-нафтотрейдер Gunvor відмовилася від угоди з купівлі міжнародних активів російської компанії "лукойл", яка опинилася під санкціями США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Деталі
За декілька годин до того в міністерстві фінансів США назвали швейцарську компанію Gunvor "маріонеткою кремля" і заявили, що компанія не отримає ліцензії, доки російський диктатор володимир путін не припинить "безглузді вбивства". Під цими словами мається на увазі російсько-українська війна.
Швейцарський нафтотрейдер у відповідь назвав це звинувачення "помилковим", проте додав, що відкликає свою пропозицію про купівлю міжнародних активів "лукойла".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що закордонні активи "лукойлу", який перебуває під санкціями США, передадуть компанії Gunvor, яку співзаснував геннадій тимченко, близький соратник володимира путіна.