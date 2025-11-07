Зарубежные активы "лукойла": компания-нефтетрейдер Gunvor отказалась от сделки по покупке после давления из США - FT
Киев • УНН
Министерство финансов США заявило, что швейцарская компания-нефтетрейдер Gunvor не получит лицензии, пока Путин не прекратит войну в Украине.
Швейцарская компания-нефтетрейдер Gunvor отказалась от сделки по покупке международных активов российской компании "лукойл", которая оказалась под санкциями США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
За несколько часов до этого в министерстве финансов США назвали швейцарскую компанию Gunvor "марионеткой кремля" и заявили, что компания не получит лицензии, пока российский диктатор владимир путин не прекратит "бессмысленные убийства". Под этими словами имеется в виду российско-украинская война.
Швейцарский нефтетрейдер в ответ назвал это обвинение "ложным", однако добавил, что отзывает свое предложение о покупке международных активов "лукойла".
Напомним
Ранее УНН сообщал, что зарубежные активы "лукойла", находящегося под санкциями США, передадут компании Gunvor, которую соучредил геннадий тимченко, близкий соратник владимира путина.