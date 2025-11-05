Закордонні активи "Лукойлу" перейдуть компанії Gunvor, пов’язаній із соратником путіна – ЗМІ
Київ • УНН
Закордонні активи "Лукойлу", що перебуває під санкціями США, передадуть компанії Gunvor, яку співзаснував Геннадій Тимченко. Це може бути спробою москви обійти міжнародні санкції через посередницькі структури.
Закордонні активи російського нафтового гіганта "Лукойл", який перебуває під американськими санкціями, будуть передані компанії Gunvor – фірмі, яку в минулому співзаснував близький соратник володимира путіна Геннадій Тимченко, повідомляє видання Meduza та світові ЗМІ, пише УНН.
Деталі
За інформацією журналістів, Gunvor отримає контроль над частиною активів "Лукойлу" за межами росії. Ця компанія належить шведському бізнесмену Торбйорну Торнквісту, який створив її разом із Геннадієм Тимченком ще у 1990-х роках.
У 2014 році, після запровадження санкцій проти Тимченка через анексію Криму, той офіційно продав свою частку у бізнесі. Однак, за даними "Нової газети Європа", Торнквіст зберіг неформальні зв’язки з росією та її енергетичним сектором.
Німеччина може націоналізувати підрозділ "роснефті" після санкцій США - Reuters29.10.25, 23:41 • 5019 переглядiв
Попри те, що в 2022 році Gunvor публічно засудив вторгнення росії в Україну і, як писало The Wall Street Journal, "швидко скоротив" операції в рф, зараз компанія придбає іноземні активи "Лукойлу".
Таким чином, угода, ймовірно, дозволить зберегти контроль над частиною енергетичних ресурсів росії через посередницькі структури, які формально не підпадають під санкційні обмеження.
Експерти зазначають, що це може бути спробою москви обійти міжнародні санкції, передавши активи компаніям, які мають західну юрисдикцію, але історично пов’язані з російським капіталом.
“лукойл” оголосив, що через санкції продасть свої закордонні активи27.10.25, 21:47 • 5432 перегляди