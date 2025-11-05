Зарубежные активы "Лукойла" перейдут компании Gunvor, связанной с соратником путина – СМИ

ukenru
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters
Когда и как обрезать малину на зиму: советы
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советы
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советы
Когда и как обрезать малину на зиму: советы
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Олег Синегубов
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Херсон
Литва
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка
Техника
Социальная сеть
Отопление
2С5 "Гиацинт-С
БМ-21 «Град»

Зарубежные активы "Лукойла" перейдут компании Gunvor, связанной с соратником путина – СМИ

Киев

 • 958 просмотра

Зарубежные активы "Лукойла", находящегося под санкциями США, передадут компании Gunvor, которую соучредил Геннадий Тимченко. Это может быть попыткой москвы обойти международные санкции через посреднические структуры.

Зарубежные активы "Лукойла" перейдут компании Gunvor, связанной с соратником путина – СМИ

Зарубежные активы российского нефтяного гиганта "Лукойл", находящегося под американскими санкциями, будут переданы компании Gunvor – фирме, которую в прошлом соучредил близкий соратник владимира путина Геннадий Тимченко, сообщает издание Meduza и мировые СМИ, пишет УНН.

Подробности

По информации журналистов, Gunvor получит контроль над частью активов "Лукойла" за пределами россии. Эта компания принадлежит шведскому бизнесмену Торбьорну Торнквисту, который создал ее вместе с Геннадием Тимченко еще в 1990-х годах.

В 2014 году, после введения санкций против Тимченко из-за аннексии Крыма, тот официально продал свою долю в бизнесе. Однако, по данным "Новой газеты Европа", Торнквист сохранил неформальные связи с россией и ее энергетическим сектором.

Германия может национализировать подразделение «Роснефти» после санкций США – Reuters

Несмотря на то, что в 2022 году Gunvor публично осудил вторжение россии в Украину и, как писало The Wall Street Journal, "быстро сократил" операции в рф, сейчас компания приобретет иностранные активы "Лукойла".

Таким образом, сделка, вероятно, позволит сохранить контроль над частью энергетических ресурсов россии через посреднические структуры, которые формально не подпадают под санкционные ограничения.

Эксперты отмечают, что это может быть попыткой москвы обойти международные санкции, передав активы компаниям, которые имеют западную юрисдикцию, но исторически связаны с российским капиталом.

«Лукойл» объявил, что из-за санкций продаст свои зарубежные активы

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Reuters
Германия
Крым
Украина