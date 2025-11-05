Зарубежные активы "Лукойла" перейдут компании Gunvor, связанной с соратником путина – СМИ
Киев • УНН
Зарубежные активы "Лукойла", находящегося под санкциями США, передадут компании Gunvor, которую соучредил Геннадий Тимченко. Это может быть попыткой москвы обойти международные санкции через посреднические структуры.
Зарубежные активы российского нефтяного гиганта "Лукойл", находящегося под американскими санкциями, будут переданы компании Gunvor – фирме, которую в прошлом соучредил близкий соратник владимира путина Геннадий Тимченко, сообщает издание Meduza и мировые СМИ, пишет УНН.
По информации журналистов, Gunvor получит контроль над частью активов "Лукойла" за пределами россии. Эта компания принадлежит шведскому бизнесмену Торбьорну Торнквисту, который создал ее вместе с Геннадием Тимченко еще в 1990-х годах.
В 2014 году, после введения санкций против Тимченко из-за аннексии Крыма, тот официально продал свою долю в бизнесе. Однако, по данным "Новой газеты Европа", Торнквист сохранил неформальные связи с россией и ее энергетическим сектором.
Несмотря на то, что в 2022 году Gunvor публично осудил вторжение россии в Украину и, как писало The Wall Street Journal, "быстро сократил" операции в рф, сейчас компания приобретет иностранные активы "Лукойла".
Таким образом, сделка, вероятно, позволит сохранить контроль над частью энергетических ресурсов россии через посреднические структуры, которые формально не подпадают под санкционные ограничения.
Эксперты отмечают, что это может быть попыткой москвы обойти международные санкции, передав активы компаниям, которые имеют западную юрисдикцию, но исторически связаны с российским капиталом.
