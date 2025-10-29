Германия может национализировать подразделение «Роснефти» после санкций США – Reuters
Германия рассматривает национализацию подразделения российской компании «Роснефть» из-за санкций США. Это касается нефтеперерабатывающего завода Schwedt, который обеспечивает топливом Берлин и восточную Германию.
Германия рассматривает вариант национализации подразделения российской компании "Роснефть". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с переговорами, информирует УНН.
Отмечается, что санкции США против российского производителя нефти возродили дискуссии в Германии по поводу национализации бизнеса компании, включая нефтеперерабатывающий завод, от которого Берлин зависит в производстве большей части топлива.
Эта ситуация подчеркивает сложную сеть связей Германии с Россией, которая поставляла энергию промышленному гиганту Европы десятилетиями, предшествовавшими войне в Украине
По данным издания, приоритетным вариантом для Берлина остается обеспечение постоянного освобождения от санкций. Однако немецкие чиновники также рассматривают возможность конфискации активов и их продажи иностранному инвестору.
"Немецкое подразделение "Роснефти" владеет контрольным пакетом акций нефтеперерабатывающего завода Schwedt, который поставляет большую часть топлива Берлину, в частности в аэропорт, бензин для заправок по всей восточной Германии и ключевые ингредиенты для местной химической промышленности", - уточняет СМИ.
29 октября США вывели из-под санкций компании Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, являющиеся немецкими "дочками" "Роснефти".
