публикации
Эксклюзивы
Германия может национализировать подразделение «Роснефти» после санкций США – Reuters

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Германия рассматривает национализацию подразделения российской компании «Роснефть» из-за санкций США. Это касается нефтеперерабатывающего завода Schwedt, который обеспечивает топливом Берлин и восточную Германию.

Германия может национализировать подразделение «Роснефти» после санкций США – Reuters

Германия рассматривает вариант национализации подразделения российской компании "Роснефть". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с переговорами, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что санкции США против российского производителя нефти возродили дискуссии в Германии по поводу национализации бизнеса компании, включая нефтеперерабатывающий завод, от которого Берлин зависит в производстве большей части топлива.

Эта ситуация подчеркивает сложную сеть связей Германии с Россией, которая поставляла энергию промышленному гиганту Европы десятилетиями, предшествовавшими войне в Украине

- говорится в статье.

По данным издания, приоритетным вариантом для Берлина остается обеспечение постоянного освобождения от санкций. Однако немецкие чиновники также рассматривают возможность конфискации активов и их продажи иностранному инвестору.

"Немецкое подразделение "Роснефти" владеет контрольным пакетом акций нефтеперерабатывающего завода Schwedt, который поставляет большую часть топлива Берлину, в частности в аэропорт, бензин для заправок по всей восточной Германии и ключевые ингредиенты для местной химической промышленности", - уточняет СМИ.

Напомним

29 октября США вывели из-под санкций компании Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, являющиеся немецкими "дочками" "Роснефти".

Лучше сейчас, чем никогда: Зеленский о санкциях США против компаний "Роснефть" и "Лукойл"

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Reuters
Германия
Соединённые Штаты
Берлин