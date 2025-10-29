$42.080.01
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 11489 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54 • 39554 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 28727 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 47958 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 28266 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 74712 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48335 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47205 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114402 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
США тимчасово дозволили операції з німецькими активами "роснєфті" попри санкції: Берлін має пів року, для вирішення питання власності

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

США видали ліцензію на операції з німецькими "дочками" "роснєфті" до 29 квітня 2026 року. Це дає Берліну пів року на вирішення питання власності та управління активами.

США тимчасово дозволили операції з німецькими активами "роснєфті" попри санкції: Берлін має пів року, для вирішення питання власності

Сполучені Штати видали генеральну ліцензію, що дозволяє проводити операції за участю Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH – німецьких дочірніх компаній російського нафтового концерну "роснєфть". Про це повідомило Міністерство фінансів США на своєму офіційному сайті, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, транзакції за участю цих компаній дозволені до 29 квітня 2026 року, до 12:01 за східним часом. Таким чином, Вашингтон надав Берліну шестимісячний перехідний період, аби німецький уряд зміг остаточно вирішити питання власності та управління активами, які раніше перебували під контролем "роснєфті".

Це лише одна з карт, яку він розігрує: Трамп посилюватиме санкції проти росії28.10.25, 21:38 • 4604 перегляди

За інформацією Bloomberg, рішення стало результатом консультацій між адміністрацією Дональда Трампа та німецькими урядовцями. США розглянули можливість видачі невідновлюваної, обмеженої генеральної ліцензії, щоб уникнути збоїв у роботі німецького енергетичного сектору, де компанії "роснєфті" володіють частками в ключових нафтопереробних підприємствах, зокрема Schwedt Refinery.

Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо санкцій проти рф та збільшення видобутку ОПЕК+29.10.25, 08:19 • 3682 перегляди

Ліцензія фактично звільняє німецькі активи "роснєфті" від дії американських санкцій, що дозволить їм продовжити операційну діяльність до ухвалення остаточного рішення щодо передачі контролю або продажу.

Ціни на дизель у Європі різко зростають через санкції та перебої на НПЗ – Вloomberg28.10.25, 19:57 • 7898 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Міністерство фінансів США
Reuters
Bloomberg
Дональд Трамп
Німеччина
Сполучені Штати Америки