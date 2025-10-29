США тимчасово дозволили операції з німецькими активами "роснєфті" попри санкції: Берлін має пів року, для вирішення питання власності
Київ • УНН
США видали ліцензію на операції з німецькими "дочками" "роснєфті" до 29 квітня 2026 року. Це дає Берліну пів року на вирішення питання власності та управління активами.
Сполучені Штати видали генеральну ліцензію, що дозволяє проводити операції за участю Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH – німецьких дочірніх компаній російського нафтового концерну "роснєфть". Про це повідомило Міністерство фінансів США на своєму офіційному сайті, передає Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно з документом, транзакції за участю цих компаній дозволені до 29 квітня 2026 року, до 12:01 за східним часом. Таким чином, Вашингтон надав Берліну шестимісячний перехідний період, аби німецький уряд зміг остаточно вирішити питання власності та управління активами, які раніше перебували під контролем "роснєфті".
За інформацією Bloomberg, рішення стало результатом консультацій між адміністрацією Дональда Трампа та німецькими урядовцями. США розглянули можливість видачі невідновлюваної, обмеженої генеральної ліцензії, щоб уникнути збоїв у роботі німецького енергетичного сектору, де компанії "роснєфті" володіють частками в ключових нафтопереробних підприємствах, зокрема Schwedt Refinery.
Ліцензія фактично звільняє німецькі активи "роснєфті" від дії американських санкцій, що дозволить їм продовжити операційну діяльність до ухвалення остаточного рішення щодо передачі контролю або продажу.
