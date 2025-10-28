Ціни на дизель у Європі різко зростають через санкції та перебої на НПЗ – Вloomberg

Європейський ринок дизельного палива переживає стрімке зростання цін на тлі подвійного удару – нових санкцій проти російських нафтових компаній та перебоїв на нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Премія ф'ючерсів на дизель у Європі порівняно з контрактами на нафту Brent, відома як crack, цього тижня досягла максимуму за понад 20 місяців. На тиск на ринок вплинули санкції США проти "роснєфті" та "лукойлу", атаки України на російську енергетичну інфраструктуру та збої на кувейтському НПЗ Al-Zour потужністю 615 000 барелів на день.

Санкції США щодо "лукойлу" та "роснєфті" означають, що покупцям російського дизельного палива, можливо, доведеться звернутися до альтернативних барелів, доки не буде знайдено обхідний шлях – зазначають аналітики BNP Paribas SA.

Експорт російської нафти знижується, але причина може бути не в санкціях США - Bloomberg

ЄС уже заборонив імпорт російського дизеля у 2023 році, але будь-які перебої в експорті через санкції ризикують поширитися на світовий ринок і відчутися в Європі, де існує структурний дефіцит цього палива. Одночасно зростає попит на опалювальне дизельне паливо через наближення зими.

Форвардна крива дизеля також демонструє ознаки напруженості ринку: премія місячного контракту зросла порівняно з наступним, сигналізуючи про скорочення пропозиції порівняно з попитом.

ЄС побив рекорд імпорту авіа- та дизельного пального на тлі підготовки до санкцій проти рф