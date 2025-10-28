Ціни на дизель у Європі різко зростають через санкції та перебої на НПЗ – Вloomberg

$42.070.07
16:50 • 20977 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 17951 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 24408 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 45781 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 30501 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 24745 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 20778 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16590 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 49701 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31645 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 40578 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo28 жовтня, 10:32 • 20340 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 28909 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 12457 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 14965 перегляди
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
16:50 • 21011 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від "врожаю в тіні". Частина 2
28 жовтня, 12:22 • 29326 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф
28 жовтня, 09:50 • 40980 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 45807 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:39 • 49714 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Блогери
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нідерланди
Білорусь
Польща
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto18:29 • 636 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto17:10 • 7856 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 15280 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 12762 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 40806 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Brent
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Ціни на дизель у Європі різко зростають через санкції та перебої на НПЗ – Вloomberg

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Європейський ринок дизельного палива переживає зростання цін через санкції США проти російських нафтових компаній та перебої на НПЗ. Премія ф'ючерсів на дизель порівняно з контрактами на нафту Brent досягла максимуму за понад 20 місяців.

Ціни на дизель у Європі різко зростають через санкції та перебої на НПЗ – Вloomberg

Європейський ринок дизельного палива переживає стрімке зростання цін на тлі подвійного удару – нових санкцій проти російських нафтових компаній та перебоїв на нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Премія ф'ючерсів на дизель у Європі порівняно з контрактами на нафту Brent, відома як crack, цього тижня досягла максимуму за понад 20 місяців. На тиск на ринок вплинули санкції США проти "роснєфті" та "лукойлу", атаки України на російську енергетичну інфраструктуру та збої на кувейтському НПЗ Al-Zour потужністю 615 000 барелів на день.

Санкції США щодо "лукойлу" та "роснєфті" означають, що покупцям російського дизельного палива, можливо, доведеться звернутися до альтернативних барелів, доки не буде знайдено обхідний шлях 

– зазначають аналітики BNP Paribas SA.

Експорт російської нафти знижується, але причина може бути не в санкціях США - Bloomberg28.10.25, 16:10 • 2014 переглядiв

ЄС уже заборонив імпорт російського дизеля у 2023 році, але будь-які перебої в експорті через санкції ризикують поширитися на світовий ринок і відчутися в Європі, де існує структурний дефіцит цього палива. Одночасно зростає попит на опалювальне дизельне паливо через наближення зими.

Форвардна крива дизеля також демонструє ознаки напруженості ринку: премія місячного контракту зросла порівняно з наступним, сигналізуючи про скорочення пропозиції порівняно з попитом.

ЄС побив рекорд імпорту авіа- та дизельного пального на тлі підготовки до санкцій проти рф28.10.25, 13:53 • 2576 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Brent
Bloomberg
Європейський Союз
Кувейт
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна