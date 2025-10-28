Цены на дизель в Европе резко растут из-за санкций и перебоев на НПЗ – Bloomberg

Европейский рынок дизельного топлива переживает стремительный рост цен на фоне двойного удара – новых санкций против российских нефтяных компаний и перебоев на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Премия фьючерсов на дизель в Европе по сравнению с контрактами на нефть Brent, известная как crack, на этой неделе достигла максимума за более чем 20 месяцев. На давление на рынок повлияли санкции США против «Роснефти» и «Лукойла», атаки Украины на российскую энергетическую инфраструктуру и сбои на кувейтском НПЗ Al-Zour мощностью 615 000 баррелей в день.

Санкции США в отношении «Лукойла» и «Роснефти» означают, что покупателям российского дизельного топлива, возможно, придется обратиться к альтернативным баррелям, пока не будет найден обходной путь – отмечают аналитики BNP Paribas SA.

ЕС уже запретил импорт российского дизеля в 2023 году, но любые перебои в экспорте из-за санкций рискуют распространиться на мировой рынок и ощутиться в Европе, где существует структурный дефицит этого топлива. Одновременно растет спрос на отопительное дизельное топливо из-за приближающейся зимы.

Форвардная кривая дизеля также демонстрирует признаки напряженности рынка: премия месячного контракта выросла по сравнению со следующим, сигнализируя о сокращении предложения по сравнению со спросом.

