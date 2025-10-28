ЕС побил рекорд импорта дизельного и авиационного топлива на фоне подготовки к санкциям против РФ

На фоне решений об ограничении закупок топлива у переработчиков российской сырой нефти, ЕС увеличил импорт дизельного и авиационного топлива из других стран. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В Европе трейдеры готовятся к зиме и ограничению нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти. В связи с этим, увеличен импорт топлива из других стран. Речь идет о средних дистиллятах, используемых для питания грузовиков, локомотивов, самолетов и строительной техники, а также для отопления домов.

Почти 1,9 миллиона баррелей поставок от экспортеров, включая Индию, Саудовскую Аравию и США, прибыли в порты Европейского Союза с 1 по 20 октября, показывают данные Kpler, собранные Bloomberg. Если такие темпы сохранятся, закупки дизельного и реактивного топлива достигнут месячного рекорда, пишет Bloomberg.

Справка

Когда в начале 2023 года ЕС впервые запретил почти весь импорт российских нефтепродуктов, это не помешало некоторым странам вне блока импортировать российскую нефть, одновременно отправляя в Европу нефтепродукты, такие как дизельное топливо и авиационное топливо. Эта "лазейка" с новым запретом, который вступит в силу 21 января, может быть прикрыта.

Стоит также добавить, что после того, как США внесли в черный список российских энергетических гигантов ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", усилилось давление на ряд стран-экспортеров, а также трейдеров.

Новые санкции США сделают практически невозможным дальнейшее поступление соответствующих поставок от индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним

Европейский Союз приобрел половину общего объема экспорта СПГ из России с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года. Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Нидерланды являются ключевыми импортерами российского газа.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы рассматривают возможность продолжения закупки российской нефти со скидкой, полагаясь на мелких поставщиков после санкций США против крупных энергетических гигантов.