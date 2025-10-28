ЄС побив рекорд імпорту авіа- та дизельного пального на тлі підготовки до санкцій проти рф

На тлі рішень щодо обмеження закупівель палива у переробників російської сирої нафти, ЄС збільшив імпорт дизельного та авіаційного палива з інших країн. Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

У Європі трейдери готуються до зими та обмеження нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти. У зв'язку з цим, збільшено імпорт палива з інших країн. Ідеться про середні дистиляти, що використовуються для живлення вантажівок, локомотивів, літаків та будівельної техніки, а також для опалення будинків.

Майже 1,9 мільйона барелів поставок від експортерів, включаючи Індію, Саудівську Аравію та США, прибули до портів Європейського Союзу з 1 по 20 жовтня, показують дані Kpler, зібрані Bloomberg. Якщо такі темпи збережуться, закупівлі дизельного та реактивного палива досягнуть місячного рекорду, пише Bloomberg.

Довідка

Коли на початку 2023 року ЄС вперше заборонив майже весь імпорт російських нафтопродуктів, це не завадило деяким країнам поза межами блоку імпортувати російську нафту, одночасно відправляючи до Європи нафтопродукти, такі як дизельне паливо та авіаційне паливо. Ця "лазівка" з новою забороною, яка набуде чинності 21 січня, може бути прикрита.

Варто також додати, що після того, як США внесли до чорного списку російських енергетичних гігантів ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл", посилився тиск на низку країн-експортерів, а також трейдерів.

Нові санкції США зроблять практично неможливим подальше надходження відповідних поставок від індійських нафтопереробних заводів.

Нагадаємо

Європейський Союз придбав половину загального обсягу експорту СПГ з росії з лютого 2022 року по вересень 2025 року. Угорщина, Словаччина, Франція, Бельгія та Нідерланди є ключовими імпортерами російського газу.

Індійські державні нафтопереробні заводи розглядають можливість продовження закупівлі російської нафти зі знижкою, покладаючись на дрібних постачальників після санкцій США проти великих енергетичних гігантів.