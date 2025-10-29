Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо санкцій проти рф та збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту в середу трохи знизилися, продовживши триденне падіння, на тлі того, як сумніви щодо ефективності санкцій проти росії та потенційного збільшення видобутку ОПЕК+ чинять тиск на ринок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 7 центів, або 0,11%, до $64,33 за барель на 04:11 за Гринвічем (06:11 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 7 центів, або на 0,12%, до $60,08.

Запаси нафти, бензину та дистилятів у США минулого тижня знизилися, повідомили джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок. Більш значне, ніж очікувалося, скорочення запасів спровокувало короткострокове зростання цін під час останньої торгової сесії та підтримало ринок сьогодні вранці.

Несподіване скорочення запасів у США сприяло зростанню цін сьогодні вранці, але, за словами Пріянки Сачдеви, старшого аналітика ринку Phillip Nova, рушійною силою ринків є поєднання санкційних ризиків та позиції ОПЕК+.

"Це не означає, що ралі має необмежений потенціал зростання. Хоча ситуація з санкціями та пропозицією вже вибудувана, попит, як і раніше, слабкий, а резервні потужності зберігаються", - сказала Сачдева.

Минулого тижня ціни на нафту марки Brent та WTI показали найбільше тижневе зростання з червня після того, як президент США Дональд Трамп вперше за свій другий термін ввів санкції проти росії, пов'язані з Україною, спрямовані проти великих нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".

Проте сумніви в тому, що санкції зможуть компенсувати надлишок пропозиції, і розмови про збільшення видобутку в межах угоди ОПЕК+ чинили тиск на ціни; обидва еталонні сорти впали на 1,9%, або більш ніж на 1 долар, на попередній сесії.

У вівторок кремль заявив, що росія пропонує високоякісні енергоносії за гарною ціною, і її партнери самі вирішать, чи купуватимуть у неї енергоносії після введення санкцій США.

Багато індійських нафтопереробних заводів призупинили нові замовлення на російську нафту, очікуючи ясності від уряду та постачальників, а деякі перейшли на спотовий ринок у пошуках альтернатив, повідомили джерела в галузі.

Однак у вівторок державна компанія Indian Oil заявила, що не припинить закупівлі російської нафти, поки дотримується санкцій.

Уряд США надав письмові гарантії того, що німецький бізнес "роснефті" не підпадатиме під санкції, оскільки активи більше не перебувають під контролем росії, заявив міністр економіки Німеччини.

Чотири джерела, знайомі з переговорами, повідомили, що ОПЕК+, найбільша у світі група нафтовидобувних країн, схиляється до помірного збільшення видобутку в грудні. Два джерела вказали на додаткові 137 000 барелів на добу.

У вівторок генеральний директор саудівського державного нафтового гіганта Aramco заявив, що попит на нафту був високим навіть до введення санкцій проти російських нафтових компаній, а попит у Китаї, як і раніше, високий.

На початку другої половини тижня майбутнє рішення Федеральної резервної системи щодо відсоткової ставки та зустріч лідерів США та Китаю можуть підтримати ринкові настрої, йдеться в аналітичній записці Haitong Securities.

