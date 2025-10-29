Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу российских санкций и увеличения добычи ОПЕК+

Цены на нефть в среду немного снизились, продолжив трехдневное падение, на фоне того, как сомнения относительно эффективности санкций против россии и потенциального увеличения добычи ОПЕК+ оказывают давление на рынок, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 7 центов, или 0,11%, до $64,33 за баррель на 04:11 по Гринвичу (06:11 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 7 центов, или на 0,12%, до $60,08.

Дополняется...