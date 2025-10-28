Немецкий бизнес "Роснефти" будет освобожден от новых энергетических санкций США – Reuters

Министр экономики Германии Катерина Райхе во вторник сообщила Reuters, что правительство США предоставило письменные гарантии того, что немецкий бизнес российской "Роснефти" будет освобожден от новых энергетических санкций, поскольку активы больше не находятся под контролем россии, передает УНН.

Детали

Райхе заявила, что Соединенные Штаты прошлой ночью выдали "Письмо поддержки", в котором признают, что операции "Роснефти" в Германии были полностью отделены от российской материнской компании.

Германия обратилась в Вашингтон за разъяснениями после того, как администрация президента Дональда Трампа ввела санкции, запрещающие западным банкам и клиентам сотрудничать с российскими фирмами, котирующимися на бирже.

США установили шестимесячный срок для Германии по решению вопроса с "Роснефтью"

Берлин утверждал, что нефтеперерабатывающие заводы, находящиеся под опекой немецкого государства с 2022 года, "отделены" от материнской группы, хотя и являются важными для снабжения страны топливом.

Среди активов есть нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте, один из крупнейших в Германии, на который приходится более 12% мощностей по переработке топлива в стране.

PCK Schwedt, в которой "Роснефть" владеет 54,17%, также является крупным работодателем в Бранденбурге, регионе, где растет поддержка ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Лучше сейчас, чем никогда: Зеленский о санкциях США против компаний "Роснефть" и "Лукойл"