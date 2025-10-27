$42.000.10
Эксклюзив
14:34
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
публикации
Эксклюзив
27 октября, 12:53
Эксклюзив
26 октября, 10:00
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Крылатая ракета Storm Shadow
СВИФТ

США установили шестимесячный срок для Германии по решению вопроса с "Роснефтью"

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Администрация Трампа сообщила немецким коллегам, что рассматривает возможность предоставления невозобновляемой, ограниченной общей лицензии для “Роснефть Deutschland”.

США установили шестимесячный срок для Германии по решению вопроса с "Роснефтью"

США установили для Германии шестимесячный срок для решения вопроса о праве собственности на немецкие активы российской нефтяной компании "Роснефть", против которой администрация Дональда Трампа ввела санкции. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

"Вашингтон установил Берлину шестимесячный срок для решения вопроса о праве собственности на немецкие активы российской нефтяной компании "Роснефть", что позволит временно освободить их от санкций США", - пишет издание.

Отмечается, что администрация Трампа сообщила немецким коллегам, что рассматривает возможность предоставления невозобновляемой, ограниченной общей лицензии для "Роснефть Дойчланд".

Немецкие чиновники оценивают эту идею и предоставят ответ в ближайшие дни.

Один из источников отметил, что министр экономики Германии Катерина Райхе намерена обсудить этот вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7, которая состоится на этой неделе в Торонто.

"Хотя такая договоренность уменьшит риск санкций, которые могут нарушить деятельность немецких нефтеперерабатывающих заводов в ближайшем будущем, она усиливает давление на Берлин, чтобы он разработал действенную структуру собственности, которая исключает Россию после окончания срока доверительного управления в марте следующего года", - добавляет издание.

Отмечается, что правительство Германии конфисковало активы "Роснефти" после полномасштабного вторжения рф в Украину и с тех пор неоднократно продлевало срок доверительного управления. Хотя Германия договорилась с москвой о продаже немецких подразделений, переговоры с Катаром как покупателем в конечном итоге провалились, поскольку обе стороны не смогли договориться о цене.

"Роснефть Дойчланд" владеет акциями трех немецких нефтеперерабатывающих заводов, которые составляют 12% от общей перерабатывающей мощности страны, включая завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте близ Берлина. Она также имеет долю в нефтепроводе Transalpine.

Дополнение

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что ожидает, что для "Роснефти" будет сделано исключение из новых санкций США. Речь идет о немецком бизнесе российской компании, находящемся под управлением немецкого государства.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм.

США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

владимир путин заявил, что новые санкции США имеют серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними.

Павел Башинский

