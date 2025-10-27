США встановили шестимісячний термін для Німеччини щодо вирішення питання з "Роснефтью"

США встановили для Німеччини шестимісячний термін для вирішення питання про право власності на німецькі активи російської нафтової компанії "Роснефть", проти якої адміністрація Дональда Трампа ввела санкції. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

"Вашингтон встановив Берліну шестимісячний термін для вирішення питання про право власності на німецькі активи російської нафтової компанії "Роснефть", що дозволить тимчасово звільнити їх від санкцій США", - пише видання.

Зазначається, що адміністрація Трампа повідомила німецьким колегам, що розглядає можливість надання не поновлюваної, обмеженої загальної ліцензії для "Роснефть Deutschland".

Німецькі чиновники оцінюють цю ідею і нададуть відповідь найближчими днями.

Одне з джерел зазначило, що міністр економіки Німеччини Катерина Райхе має намір обговорити це питання на зустрічі міністрів енергетики та екології країн G7, яка відбудеться цього тижня в Торонто.

"Хоча така домовленість зменшить ризик санкцій, які можуть порушити діяльність німецьких нафтопереробних заводів у найближчому майбутньому, вона посилює тиск на Берлін, щоб він розробив дієву структуру власності, яка виключає росію після закінчення терміну довірчого управління в березні наступного року", - додає видання.

Наголошується, що уряд Німеччини конфіскував активи "Роснефті" після повномасштабного вторгнення рф в Україну і з того часу неодноразово продовжував термін довірчого управління. Хоча Німеччина домовилася з москвою про продаж німецьких підрозділів, переговори з Катаром як покупцем зрештою провалилися, оскільки обидві сторони не змогли домовитися про ціну.

"Роснефть Deutschland" володіє акціями трьох німецьких нафтопереробних заводів, які становлять 12% від загальної переробної потужності країни, включаючи завод PCK Raffinerie GmbH у Шведті поблизу Берліна. Вона також має частку в нафтопроводі Transalpine.

Доповнення

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що очікує, що для "Роснефти" буде зроблено виняток із нових санкцій США. Йдеться про німецький бізнес російської компанії, що перебуває під управлінням німецької держави.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм.

США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.