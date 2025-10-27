США встановили шестимісячний термін для Німеччини щодо вирішення питання з "Роснефтью"

$42.000.10
Ексклюзив
14:34 • 19903 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 29500 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 43581 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 36212 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 39979 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 39290 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41851 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36862 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34750 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28555 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Теги
Автори
ЄС розглядає "план Б" для України після провалу на саміті з "репараційним кредитом" - Politico27 жовтня, 10:55 • 10043 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 47884 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 32461 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 30540 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 15881 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога19:31 • 1036 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 32662 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 48093 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 58008 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 68086 перегляди
США встановили шестимісячний термін для Німеччини щодо вирішення питання з "Роснефтью"

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Адміністрація Трампа повідомила німецьким колегам, що розглядає можливість надання не поновлюваної, обмеженої загальної ліцензії для “Роснефть Deutschland”.

США встановили шестимісячний термін для Німеччини щодо вирішення питання з "Роснефтью"

США встановили для Німеччини шестимісячний термін для вирішення питання про право власності на німецькі активи російської нафтової компанії "Роснефть", проти якої адміністрація Дональда Трампа ввела санкції. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

"Вашингтон встановив Берліну шестимісячний термін для вирішення питання про право власності на німецькі активи російської нафтової компанії "Роснефть", що дозволить тимчасово звільнити їх від санкцій США", - пише видання.

Зазначається, що адміністрація Трампа повідомила німецьким колегам, що розглядає можливість надання не поновлюваної, обмеженої загальної ліцензії для "Роснефть Deutschland".

Німецькі чиновники оцінюють цю ідею і нададуть відповідь найближчими днями.

Одне з джерел зазначило, що міністр економіки Німеччини Катерина Райхе має намір обговорити це питання на зустрічі міністрів енергетики та екології країн G7, яка відбудеться цього тижня в Торонто.

"Хоча така домовленість зменшить ризик санкцій, які можуть порушити діяльність німецьких нафтопереробних заводів у найближчому майбутньому, вона посилює тиск на Берлін, щоб він розробив дієву структуру власності, яка виключає росію після закінчення терміну довірчого управління в березні наступного року", - додає видання.

Наголошується, що уряд Німеччини конфіскував активи "Роснефті" після повномасштабного вторгнення рф в Україну і з того часу неодноразово продовжував термін довірчого управління. Хоча Німеччина домовилася з москвою про продаж німецьких підрозділів, переговори з Катаром як покупцем зрештою провалилися, оскільки обидві сторони не змогли домовитися про ціну.

"Роснефть Deutschland" володіє акціями трьох німецьких нафтопереробних заводів, які становлять 12% від загальної переробної потужності країни, включаючи завод PCK Raffinerie GmbH у Шведті поблизу Берліна. Вона також має частку в нафтопроводі Transalpine.

Доповнення

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що очікує, що для "Роснефти" буде зроблено виняток із нових санкцій США. Йдеться про німецький бізнес російської компанії, що перебуває під управлінням німецької держави.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм.

США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Міністерство фінансів США
Дональд Трамп
Катар
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін