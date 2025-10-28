Німецький бізнес "Роснефти" буде звільнений від нових енергетичних санкцій США - Reuters

Міністр економіки Німеччини Катерина Райхе у вівторок повідомила Reuters, що уряд США надав письмові гарантії того, що німецький бізнес російської "Роснефти" буде звільнений від нових енергетичних санкцій, оскільки активи більше не перебувають під контролем росії, передає УНН.

Деталі

Райхе заявила, що Сполучені Штати минулої ночі видали "Лист підтримки", в якому визнають, що операції "Роснафти" в Німеччині були повністю відокремлені від російської материнської компанії.

Німеччина звернулася до Вашингтона за роз'ясненнями після того, як адміністрація президента Дональда Трампа запровадила санкції, які забороняють західним банкам і клієнтам співпрацювати з російськими фірмами, що котируються на біржі.

Берлін стверджував, що нафтопереробні заводи, що перебувають під опікою німецької держави з 2022 року, "відокремлені" від материнської групи, хоча й є важливими для постачання країни паливом.

Серед активів є нафтопереробний завод PCK у Шведті, один з найбільших у Німеччині, на який припадає понад 12% потужностей з переробки палива в країні.

PCK Schwedt, у якій "Роснефть" володіє 54,17%, також є великим роботодавцем у Бранденбурзі, регіоні, де зростає підтримка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

