США временно разрешили операции с немецкими активами "Роснефти" несмотря на санкции: у Берлина есть полгода для решения вопроса собственности
Киев • УНН
США выдали лицензию на операции с немецкими "дочками" "Роснефти" до 29 апреля 2026 года. Это дает Берлину полгода на решение вопроса собственности и управления активами.
Соединенные Штаты выдали генеральную лицензию, разрешающую проводить операции с участием Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH – немецких дочерних компаний российского нефтяного концерна "Роснефть". Об этом сообщило Министерство финансов США на своем официальном сайте, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
Согласно документу, транзакции с участием этих компаний разрешены до 29 апреля 2026 года, до 12:01 по восточному времени. Таким образом, Вашингтон предоставил Берлину шестимесячный переходный период, чтобы немецкое правительство смогло окончательно решить вопрос собственности и управления активами, которые ранее находились под контролем "Роснефти".
По информации Bloomberg, решение стало результатом консультаций между администрацией Дональда Трампа и немецкими правительственными чиновниками. США рассмотрели возможность выдачи невозобновляемой, ограниченной генеральной лицензии, чтобы избежать сбоев в работе немецкого энергетического сектора, где компании "Роснефти" владеют долями в ключевых нефтеперерабатывающих предприятиях, в частности Schwedt Refinery.
Лицензия фактически освобождает немецкие активы "Роснефти" от действия американских санкций, что позволит им продолжить операционную деятельность до принятия окончательного решения о передаче контроля или продаже.
