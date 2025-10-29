Німеччина може націоналізувати підрозділ "роснефті" після санкцій США - Reuters
Київ • УНН
Німеччина розглядає націоналізацію підрозділу російської компанії "роснефть" через санкції США. Це стосується нафтопереробного заводу Schwedt, який забезпечує паливом Берлін та східну Німеччину.
Німеччина розглядає варіант націоналізації підрозділу російської компанії "роснефть". Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з переговорами, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що санкції США проти російського виробника нафти відродили дискусії в Німеччині щодо націоналізації бізнесу компанії, включаючи нафтопереробний завод, від якого Берлін залежить у виробництві більшої частини палива.
Ця ситуація підкреслює складну мережу зв'язків Німеччини з росією, яка постачала енергію промисловому гіганту Європи десятиліттями, що передували війні в Україні
За даними видання, пріоритетним варіантом для Берліна залишається забезпечення постійного звільнення від санкцій. Однак німецькі чиновники також розглядають можливість конфіскації активів і їх продаж іноземному інвестору.
"Німецький підрозділ "роснефті" володіє контрольним пакетом акцій нафтопереробного заводу Schwedt, який постачає більшу частину палива Берліну, зокрема до аеропорту, бензин для заправок по всій східній Німеччині та ключові інгредієнти для місцевої хімічної промисловості", - уточнює ЗМІ.
Нагадаємо
29 жовтня США вивели з-під санкцій компанії Rosneft Deutschland GmbH і RN Refining & Marketing GmbH, які є німецькими "дочками" "роснефті".
