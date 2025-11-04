Офіційний курс НБУ на 4 листопада: долар зріс до 42 гривень

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 4 листопада. У порівнянні з минулим днем вартість долара США підвищилася на 15 копійок і становить 42,04 гривні. Про це інформує УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,04 (+15 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,42 (+2 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,38 (+1 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

у банках долар торгується за курсом 41,70-42,15 грн, євро за 48,15-48,86 грн, злотий за 11,10 -11,80 грн;

на міжбанку курси становлять 42,01-42,04 грн/дол. та 48,37-48,39 грн/євро.

Нагадаємо

Індекс американського долара оновив тримісячний максимум, оскільки інвестори очікують свіжих економічних показників. Це може вплинути на позицію Федеральної резервної системи щодо подальшого пом'якшення монетарної політики.

