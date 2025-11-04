Официальный курс НБУ на 4 ноября: доллар вырос до 42 гривен

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 4 ноября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 15 копеек и составляет 42,04 гривны. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Подробности

Официальный курс доллара составляет: 42,04 (+15 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,42 (+2 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,38 (+1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

в банках доллар торгуется по курсу 41,70-42,15 грн, евро по 48,15-48,86 грн, злотый по 11,10 -11,80 грн;

на межбанке курсы составляют 42,01-42,04 грн/долл. и 48,37-48,39 грн/евро.

Напомним

Индекс американского доллара обновил трехмесячный максимум, поскольку инвесторы ожидают свежих экономических показателей. Это может повлиять на позицию Федеральной резервной системы относительно дальнейшего смягчения монетарной политики.

