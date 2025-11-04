Инвестиции украинцев в гособлигации достигли исторического максимума - Минфин

В октябре 2025 года Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 64,7 млрд грн в эквиваленте путем размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом информирует УНН со ссылкой на Минфин.

Детали

Отмечается, что из этой суммы 49,9 млрд грн составили гривневые облигации со средневзвешенной доходностью 16,5% годовых, а 355 млн долларов США - валютные облигации с доходностью 4,06% годовых, отмечает ведомство.

По состоянию на 31 октября 2025 года в обращении находятся государственные облигации на более чем 1,89 трлн грн. Крупнейшими владельцами ОВГЗ остаются коммерческие банки (48,3%) и Национальный банк Украины (35,2%) - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что доли других инвесторов составляют: юридические лица - 8,8%, физические лица - 5,6%, нерезиденты - 0,8%, страховые компании - 1,1%, территориальные общины - 0,01%.

За год объем инвестиций юридических и физических лиц в ОВГЗ вырос на 27,5% по сравнению с октябрем 2024 года. Украинцы сейчас владеют облигациями на более чем 106 млрд грн, а юридические лица - на более чем 166,7 млрд гривен.

Кроме того, 22 октября Минфин провел четвертый switch-аукцион ОВГЗ. Спрос был высоким — подана 21 заявка на 17 млрд грн, из которых удовлетворено 15,5 млрд грн.

Инвесторы обменяли облигации с погашением 5 ноября 2025 года на новые бумаги со сроком обращения до 25 июля 2029 года и доходностью 14,89% годовых (купон - 74,45 грн каждые полгода).

Для погашения предыдущих облигаций будут зачислены бумаги на сумму 14,18 млрд грн (14 184 871 шт.). Все заявки инвесторов удовлетворены, средневзвешенная доходность составила 14,89%.

С начала 2025 года Министерство финансов разместило ОВГЗ на общую сумму около 473,1 млрд грн. Это второй по объему источник финансирования государственного бюджета после международной помощи.

С начала полномасштабного вторжения общий объем привлеченных через ОВГЗ средств превысил 1,89 трлн грн в эквиваленте.

Напомним

Аналитики КИТ Group предостерегают украинских инвесторов от долгосрочных гривневых вложений из-за инфляции и валютных колебаний. Рекомендуется формировать мультивалютный портфель и использовать краткосрочные инструменты.

