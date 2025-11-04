Інвестиції українців у держоблігації сягнули історичного максимуму - Мінфін

У жовтні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 64,7 млрд грн в еквівалент через розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це інформує УНН з посиланням на Мінфін.

Деталі

Зазначається, що із цієї суми 49,9 млрд грн становили гривневі облігації із середньозваженою дохідністю 16,5% річних, а 355 млн доларів США - валютні облігації з дохідністю 4,06% річних, зазначає відомство.

Станом на 31 жовтня 2025 року в обігу перебувають державні облігації на понад 1,89 трлн грн. Найбільшими власниками ОВДП залишаються комерційні банки (48,3%) та Національний банк України (35,2%) - йдеться у дописі.

У відомстві повідомили, що частки інших інвесторів становлять: юридичні особи - 8,8%, фізичні особи - 5,6%, нерезиденти - 0,8%, страхові компанії - 1,1%, територіальні громади - 0,01%.

За рік обсяг інвестицій юридичних і фізичних осіб в ОВДП зріс на 27,5% порівняно з жовтнем 2024 року. Українці наразі володіють облігаціями на понад 106 млрд грн, а юридичні особи - на понад 166,7 млрд гривень.

Окрім того, 22 жовтня Мінфін провів четвертий switch-аукціон ОВДП. Попит був високим — подано 21 заявку на 17 млрд грн, із яких задоволено 15,5 млрд грн.

Інвестори обміняли облігації з погашенням 5 листопада 2025 року на нові папери з терміном обігу до 25 липня 2029 року і дохідністю 14,89% річних (купон - 74,45 грн кожні півроку).

Для погашення попередніх облігацій буде зараховано папери на суму 14,18 млрд грн (14 184 871 шт.). Усі заявки інвесторів задоволено, середньозважена дохідність становила 14,89%.

З початку 2025 року Міністерство фінансів розмістило ОВДП на загальну суму близько 473,1 млрд грн. Це друге за обсягом джерело фінансування державного бюджету після міжнародної допомоги.

Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг залучених через ОВДП коштів перевищив 1,89 трлн грн в еквіваленті.

Нагадаємо

Аналітики КИТ Group застерігають українських інвесторів від довгострокових гривневих вкладень через інфляцію та валютні коливання. Рекомендується формувати мультивалютний портфель та використовувати короткострокові інструменти.

