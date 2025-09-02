Експерти КИТ Group радять уникати довгих гривневих інструментів і формувати мультивалютний портфель

Гривневі депозити та довгі облігації державної позики стають ризиковими для українських інвесторів на тлі зростання інфляційного тиску та валютних коливань. Про це попередили аналітики бренда КИТ Group.

У своєму блозі експерти рекомендують робити ставку на короткострокові інструменти та диверсифікувати заощадження у кількох валютах.

"Гривневі вкладення працюватимуть, але лише в обмеженому горизонті — 1–4 місяці. За цей час можна зафіксувати дохідність і не зазнати втрат внаслідок глибокої девальвації чи інфляційного знецінення", — зазначають аналітики бренда КИТ Group, чия мережа є одним із найбільших операторів на ринку обміну валют України.

Йдеться насамперед про короткострокові ОВДП, які дозволяють "тимчасово паркувати" вільні кошти.

Довгостроковіші гривневі інструменти (ОВДП на рік і більше, депозити на пів року та довше) зараз — ризикована гра. Менше курсового ризику у валютних ОВДП, але зв’язування ліквідності на фоні коливань між доларом та євро може бути бар’єром для оперативного маневру між валютами і стати джерелом курсових втрат

Причини таких ризиків — ймовірне прискорення інфляції та можливі курсові зсуви, які можуть "з’їсти" фінансовий результат.

Особливу увагу приділили банківським депозитам, бо це зрозумілий, але малоефективний інструмент.

"Реальна його ефективність в умовах інфляційного тиску під питанням", — наголошується в публікації. Серед основних мінусів — відставання ставок від темпів зростання цін, податкове навантаження у вигляді 18% ПДФО та 5% військового збору, а також практичні труднощі з валютними депозитами: низька дохідність та імовірність ускладнень під час отримання готівкової валюти у банку після завершення терміну депозиту.

На тлі глобальних подій, що змінюють паритет між доларом та євро і підривають довіру до валюти США, стратегічним рішенням експерти вважають формування мультивалютного портфеля.

Глобальні події останніх місяців показали, що навіть долар США може втрачати позиції під тиском політики та торгових конфліктів, тому мультивалютний портфель зараз не опція, а стратегічна необхідність. До того ж долар явно втратив непохитну довіру глобальних інвесторів: тепер його буде регулярно "штормити" під впливом макроіндикаторів і навіть різких політичних заяв чи маневрів американської адміністрації. Вже зараз долар перебуває на пороховій діжці з огляду на невизначеність щодо майбутнього перегляду ключових ставок ФРС США