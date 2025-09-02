Експерти КИТ Group радять уникати довгих гривневих інструментів і формувати мультивалютний портфель

$41.320.06
Ексклюзив
06:00 • 160 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 1646 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 18242 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 31476 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 41125 перегляди
1 вересня, 11:39 • 42004 перегляди

Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 42004 перегляди
1 вересня, 09:15 • 186915 перегляди

Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 186915 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 106166 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 193089 перегляди
1 вересня, 06:45 • 200428 перегляди

Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 200428 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
06:00 • 160 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 41125 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 76424 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 193089 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 200428 перегляди
Експерти КИТ Group радять уникати довгих гривневих інструментів і формувати мультивалютний портфель

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Аналітики КИТ Group застерігають українських інвесторів від довгострокових гривневих вкладень через інфляцію та валютні коливання. Рекомендується формувати мультивалютний портфель та використовувати короткострокові інструменти.

Експерти КИТ Group радять уникати довгих гривневих інструментів і формувати мультивалютний портфель

Гривневі депозити та довгі облігації державної позики стають ризиковими для українських інвесторів на тлі зростання інфляційного тиску та валютних коливань. Про це попередили аналітики бренда КИТ Group.

У своєму блозі експерти рекомендують робити ставку на короткострокові інструменти та диверсифікувати заощадження у кількох валютах.

Ризики довгих гривневих вкладень

"Гривневі вкладення працюватимуть, але лише в обмеженому горизонті — 1–4 місяці. За цей час можна зафіксувати дохідність і не зазнати втрат внаслідок глибокої девальвації чи інфляційного знецінення", — зазначають аналітики бренда КИТ Group, чия мережа є одним із найбільших операторів на ринку обміну валют України.

Йдеться насамперед про короткострокові ОВДП, які дозволяють "тимчасово паркувати" вільні кошти.

Довгостроковіші гривневі інструменти (ОВДП на рік і більше, депозити на пів року та довше) зараз — ризикована гра. Менше курсового ризику у валютних ОВДП, але зв’язування ліквідності на фоні коливань між доларом та євро може бути бар’єром для оперативного маневру між валютами і стати джерелом курсових втрат

— попереджають у блозі.

Причини таких ризиків — ймовірне прискорення інфляції та можливі курсові зсуви, які можуть "з’їсти" фінансовий результат.

Чому депозити втрачають привабливість

Особливу увагу приділили банківським депозитам, бо це зрозумілий, але малоефективний інструмент.

"Реальна його ефективність в умовах інфляційного тиску під питанням", — наголошується в публікації. Серед основних мінусів — відставання ставок від темпів зростання цін, податкове навантаження у вигляді 18% ПДФО та 5% військового збору, а також практичні труднощі з валютними депозитами: низька дохідність та імовірність ускладнень під час отримання готівкової валюти у банку після завершення терміну депозиту.

Мультивалютний портфель як стратегічний захист

На тлі глобальних подій, що змінюють паритет між доларом та євро і підривають довіру до валюти США, стратегічним рішенням експерти вважають формування мультивалютного портфеля.

Глобальні події останніх місяців показали, що навіть долар США може втрачати позиції під тиском політики та торгових конфліктів, тому мультивалютний портфель зараз не опція, а стратегічна необхідність. До того ж долар явно втратив непохитну довіру глобальних інвесторів: тепер його буде регулярно "штормити" під впливом макроіндикаторів і навіть різких політичних заяв чи маневрів американської адміністрації. Вже зараз долар перебуває на пороховій діжці з огляду на невизначеність щодо майбутнього перегляду ключових ставок ФРС США

— нагадують аналітики КИТ Group в огляді інструментів для збереження заощаджень.

Автори радять використовувати долар як валюту ліквідності, євро — для довших накопичень, а інші валюти (швейцарський франк, фунт, єну) — лише у разі готовності постійно відстежувати їхню динаміку на міжнародних ринках і враховувати їхню більш низьку ліквідність.

Ключовий принцип вибору валюти — залежність від майбутніх витрат: "Якщо ваші зобов’язання чи плани витрат номіновані в євро або британських фунтах — тримайте частину заощаджень саме в цих валютах. Решта — актив для інвестиційних експериментів або спекулятивних операцій".

Гнучкість і ліквідність — понад усе

У блозі аналітиків КИТ Group наголошується: головним капіталом в умовах турбулентності стає не інструмент чи конкретна валюта, а ліквідність і здатність швидко змінити стратегію.

"Турбулентні ринки винагороджують тих, хто не прив’язується до одного сценарію, а мислить як стратег і діє як тактик: швидко, виважено, без зайвої емоційності", — резюмують у КИТ Group.

Лілія Подоляк

