Эксперты КИТ Group советуют избегать длинных гривневых инструментов и формировать мультивалютный портфель

Эксклюзив
06:00 • 134 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
05:30 • 1616 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 18227 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 15:53 • 31446 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 41083 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 41983 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 186897 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 106154 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 193060 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 200405 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
31 августа, 18:14
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
1 сентября, 04:35
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
06:00 • 132 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 41079 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза
1 сентября, 09:46
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 193057 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 200401 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Сумы
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 18:36
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов
1 сентября, 10:27
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Фейковые новости
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Эксперты КИТ Group советуют избегать длинных гривневых инструментов и формировать мультивалютный портфель

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Аналитики КИТ Group предостерегают украинских инвесторов от долгосрочных гривневых вложений из-за инфляции и валютных колебаний. Рекомендуется формировать мультивалютный портфель и использовать краткосрочные инструменты.

Эксперты КИТ Group советуют избегать длинных гривневых инструментов и формировать мультивалютный портфель

Гривневые депозиты и длинные облигации государственного займа становятся рисковыми для украинских инвесторов на фоне роста инфляционного давления и валютных колебаний. Об этом предупредили аналитики бренда КИТ Group.

В своем блоге эксперты рекомендуют делать ставку на краткосрочные инструменты и диверсифицировать сбережения в нескольких валютах.

Риски длинных гривневых вкладов

"Гривневые вклады будут работать, но только в ограниченном горизонте — 1–4 месяца. За это время можно зафиксировать доходность и не понести потерь вследствие глубокой девальвации или инфляционного обесценивания", — отмечают аналитики бренда КИТ Group, чья сеть является одним из крупнейших операторов на рынке обмена валют Украины.

Речь идет прежде всего о краткосрочных ОВГЗ, позволяющих "временно парковать" свободные денежные средства.

Более долгосрочные гривневые инструменты (ОВГЗ на год и более, депозиты на полгода и дольше) сейчас — рискованная игра. Меньше курсового риска у валютных ОВГЗ, но связывание ликвидности на фоне колебаний между долларом и евро может быть барьером для оперативного маневра между валютами и стать источником курсовых потерь

— предупреждают в блоге.

Причины таких рисков — вероятное ускорение инфляции и возможные курсовые оползни, которые могут "съесть" финансовый результат.

Почему депозиты теряют привлекательность

Особое внимание уделили банковским депозитам, потому что это понятный, но малоэффективный инструмент.

"Реальная его эффективность в условиях инфляционного давления под вопросом", – отмечается в публикации. Среди основных минусов – отставание ставок от темпов роста цен, налоговая нагрузка в виде 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а также практические трудности с валютными депозитами: низкая доходность и вероятность осложнений при получении наличной валюты в банке после истечения срока депозита.

Мультивалютный портфель как стратегическая защита

На фоне глобальных событий, изменяющих паритет между долларом и евро и подрывающих доверие к валюте США, стратегическим решением эксперты считают формирование мультивалютного портфеля.

Глобальные события последних месяцев показали, что даже доллар США может терять позиции под давлением политики и торговых конфликтов, поэтому мультивалютный портфель сейчас — не опция, а стратегическая необходимость. К тому же доллар явно потерял непоколебимое доверие глобальных инвесторов: теперь его будет регулярно "штормить" под влиянием макроиндикаторов и даже резких политических заявлений или маневров американской администрации. Уже сейчас доллар находится на пороховой бочке, учитывая неопределенность будущего пересмотра ключевых ставок ФРС США

— напоминают аналитики КИТ Group в обзоре инструментов для сохранения сбережений.

Авторы советуют использовать доллар как валюту ликвидности, евро — для более длинных накоплений, а прочие валюты (швейцарский франк, фунт, иену) — лишь в случае готовности постоянно отслеживать их динамику на международных рынках и учитывать их более низкую ликвидность.

Ключевой принцип выбора валюты – зависимость от будущих расходов: "Если ваши обязательства или планы расходов номинированы в евро либо британских фунтах – держите часть сбережений именно в этих валютах. Остальное – актив для инвестиционных экспериментов или спекулятивных операций".

Гибкость и ликвидность — важнее всего

В блоге аналитиков КИТ Group отмечается, что главным капиталом в условиях турбулентности становится не инструмент или конкретная валюта, а ликвидность и способность быстро изменить стратегию.

"Турбулентные рынки вознаграждают тех, кто не привязывается к одному сценарию, а мыслит как стратег и действует как тактик: быстро, взвешенно, без лишней эмоциональности", – резюмируют в КИТ Group.

Лилия Подоляк

ЭкономикаФинансы
Федеральная резервная система
Украина