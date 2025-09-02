Эксперты КИТ Group советуют избегать длинных гривневых инструментов и формировать мультивалютный портфель

Гривневые депозиты и длинные облигации государственного займа становятся рисковыми для украинских инвесторов на фоне роста инфляционного давления и валютных колебаний. Об этом предупредили аналитики бренда КИТ Group.

В своем блоге эксперты рекомендуют делать ставку на краткосрочные инструменты и диверсифицировать сбережения в нескольких валютах.

Риски длинных гривневых вкладов

"Гривневые вклады будут работать, но только в ограниченном горизонте — 1–4 месяца. За это время можно зафиксировать доходность и не понести потерь вследствие глубокой девальвации или инфляционного обесценивания", — отмечают аналитики бренда КИТ Group, чья сеть является одним из крупнейших операторов на рынке обмена валют Украины.

Речь идет прежде всего о краткосрочных ОВГЗ, позволяющих "временно парковать" свободные денежные средства.

Более долгосрочные гривневые инструменты (ОВГЗ на год и более, депозиты на полгода и дольше) сейчас — рискованная игра. Меньше курсового риска у валютных ОВГЗ, но связывание ликвидности на фоне колебаний между долларом и евро может быть барьером для оперативного маневра между валютами и стать источником курсовых потерь — предупреждают в блоге.

Причины таких рисков — вероятное ускорение инфляции и возможные курсовые оползни, которые могут "съесть" финансовый результат.

Почему депозиты теряют привлекательность

Особое внимание уделили банковским депозитам, потому что это понятный, но малоэффективный инструмент.

"Реальная его эффективность в условиях инфляционного давления под вопросом", – отмечается в публикации. Среди основных минусов – отставание ставок от темпов роста цен, налоговая нагрузка в виде 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а также практические трудности с валютными депозитами: низкая доходность и вероятность осложнений при получении наличной валюты в банке после истечения срока депозита.

Мультивалютный портфель как стратегическая защита

На фоне глобальных событий, изменяющих паритет между долларом и евро и подрывающих доверие к валюте США, стратегическим решением эксперты считают формирование мультивалютного портфеля.

Глобальные события последних месяцев показали, что даже доллар США может терять позиции под давлением политики и торговых конфликтов, поэтому мультивалютный портфель сейчас — не опция, а стратегическая необходимость. К тому же доллар явно потерял непоколебимое доверие глобальных инвесторов: теперь его будет регулярно "штормить" под влиянием макроиндикаторов и даже резких политических заявлений или маневров американской администрации. Уже сейчас доллар находится на пороховой бочке, учитывая неопределенность будущего пересмотра ключевых ставок ФРС США — напоминают аналитики КИТ Group в обзоре инструментов для сохранения сбережений.

Авторы советуют использовать доллар как валюту ликвидности, евро — для более длинных накоплений, а прочие валюты (швейцарский франк, фунт, иену) — лишь в случае готовности постоянно отслеживать их динамику на международных рынках и учитывать их более низкую ликвидность.

Ключевой принцип выбора валюты – зависимость от будущих расходов: "Если ваши обязательства или планы расходов номинированы в евро либо британских фунтах – держите часть сбережений именно в этих валютах. Остальное – актив для инвестиционных экспериментов или спекулятивных операций".

Гибкость и ликвидность — важнее всего

В блоге аналитиков КИТ Group отмечается, что главным капиталом в условиях турбулентности становится не инструмент или конкретная валюта, а ликвидность и способность быстро изменить стратегию.

"Турбулентные рынки вознаграждают тех, кто не привязывается к одному сценарию, а мыслит как стратег и действует как тактик: быстро, взвешенно, без лишней эмоциональности", – резюмируют в КИТ Group.