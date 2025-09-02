Эксперты КИТ Group советуют избегать длинных гривневых инструментов и формировать мультивалютный портфель
Киев • УНН
Аналитики КИТ Group предостерегают украинских инвесторов от долгосрочных гривневых вложений из-за инфляции и валютных колебаний. Рекомендуется формировать мультивалютный портфель и использовать краткосрочные инструменты.
Гривневые депозиты и длинные облигации государственного займа становятся рисковыми для украинских инвесторов на фоне роста инфляционного давления и валютных колебаний. Об этом предупредили аналитики бренда КИТ Group.
В своем блоге эксперты рекомендуют делать ставку на краткосрочные инструменты и диверсифицировать сбережения в нескольких валютах.
Риски длинных гривневых вкладов
"Гривневые вклады будут работать, но только в ограниченном горизонте — 1–4 месяца. За это время можно зафиксировать доходность и не понести потерь вследствие глубокой девальвации или инфляционного обесценивания", — отмечают аналитики бренда КИТ Group, чья сеть является одним из крупнейших операторов на рынке обмена валют Украины.
Речь идет прежде всего о краткосрочных ОВГЗ, позволяющих "временно парковать" свободные денежные средства.
Более долгосрочные гривневые инструменты (ОВГЗ на год и более, депозиты на полгода и дольше) сейчас — рискованная игра. Меньше курсового риска у валютных ОВГЗ, но связывание ликвидности на фоне колебаний между долларом и евро может быть барьером для оперативного маневра между валютами и стать источником курсовых потерь
Причины таких рисков — вероятное ускорение инфляции и возможные курсовые оползни, которые могут "съесть" финансовый результат.
Почему депозиты теряют привлекательность
Особое внимание уделили банковским депозитам, потому что это понятный, но малоэффективный инструмент.
"Реальная его эффективность в условиях инфляционного давления под вопросом", – отмечается в публикации. Среди основных минусов – отставание ставок от темпов роста цен, налоговая нагрузка в виде 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а также практические трудности с валютными депозитами: низкая доходность и вероятность осложнений при получении наличной валюты в банке после истечения срока депозита.
Мультивалютный портфель как стратегическая защита
На фоне глобальных событий, изменяющих паритет между долларом и евро и подрывающих доверие к валюте США, стратегическим решением эксперты считают формирование мультивалютного портфеля.
Глобальные события последних месяцев показали, что даже доллар США может терять позиции под давлением политики и торговых конфликтов, поэтому мультивалютный портфель сейчас — не опция, а стратегическая необходимость. К тому же доллар явно потерял непоколебимое доверие глобальных инвесторов: теперь его будет регулярно "штормить" под влиянием макроиндикаторов и даже резких политических заявлений или маневров американской администрации. Уже сейчас доллар находится на пороховой бочке, учитывая неопределенность будущего пересмотра ключевых ставок ФРС США
Авторы советуют использовать доллар как валюту ликвидности, евро — для более длинных накоплений, а прочие валюты (швейцарский франк, фунт, иену) — лишь в случае готовности постоянно отслеживать их динамику на международных рынках и учитывать их более низкую ликвидность.
Ключевой принцип выбора валюты – зависимость от будущих расходов: "Если ваши обязательства или планы расходов номинированы в евро либо британских фунтах – держите часть сбережений именно в этих валютах. Остальное – актив для инвестиционных экспериментов или спекулятивных операций".
Гибкость и ликвидность — важнее всего
В блоге аналитиков КИТ Group отмечается, что главным капиталом в условиях турбулентности становится не инструмент или конкретная валюта, а ликвидность и способность быстро изменить стратегию.
"Турбулентные рынки вознаграждают тех, кто не привязывается к одному сценарию, а мыслит как стратег и действует как тактик: быстро, взвешенно, без лишней эмоциональности", – резюмируют в КИТ Group.