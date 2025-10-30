Ціни на нафту знижуються: прямують до падіння на 3% за місяць

Ціни на нафту знизилися в четвер, попри заяву президента США Дональда Трампа про зниження мит для Китаю після зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, на тлі скепсису щодо того, що це знаменує закінчення торгової війни, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent, що подорожчали в середу на 52 центи, до 06:42 за Гринвічем (08:42 за Києвом) впали на 20 центів, або 0,31%, до 64,72 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate також впали на 20 центів, або 0,33%, до 60,28 долара після зростання на 33 центи днем раніше.

Трамп погодився знизити мита для Китаю з 57% до 47% у межах річної угоди в обмін на відновлення Пекіном закупівель сої зі США, збереження експорту рідкісноземельних металів та припинення незаконної торгівлі фентанілом.

"Тепер ринок бачить ситуацію такою, якою вона є, без усієї цієї нагнітальної обстановки та політичної показухи", - заявила Вандана Харі, засновниця аналітичної компанії Vanda Insights, яка надає аналіз нафтового ринку.

"Це лише пауза в боротьбі і невелика деескалація, яку подавали як "торговельна угода"", - вказала вона.

Також, сприяючи покращенню економічних перспектив, Федеральна резервна система США знизила відсоткові ставки у середу, відповідно до очікувань ринку. Однак це дало зрозуміти, що це може бути останнє зниження цього року, оскільки припинення роботи уряду (шатдаун) у США, що триває, ставить під загрозу доступність даних.

"Рішення ФРС підкреслює ширший поворот у її політичному циклі - перехід до поступової рефляції та підтримки, а не до стриманості, що створює сприятливі умови для сировинних товарів, чутливих до економічної активності", - зазначив у своїй замітці головний економіст Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

Зростання цін на нафту марок Brent та WTI на попередній сесії також відобразило значніше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти та палива в США.

"Обидва еталонні сорти, ймовірно, впадуть більш ніж на 3% у жовтні, що стане для них третім місяцем зниження поспіль", пише видання.

Управління енергетичної інформації повідомило, що запаси нафти в США скоротилися.

Ще однією важливою подією для інвесторів є зустріч ОПЕК+, запланована на 2 листопада, де альянс, ймовірно, оголосить про збільшення поставок на 137 000 барелів на добу в грудні.

Група підвищила цільові показники видобутку в цілому понад 2,7 млн ​​барелів на добу, що становить близько 2,5% від світової пропозиції, у межах серії щомісячних підвищень з квітня. Це становить трохи менше половини сукупного скорочення поставок на 5,85 млн барелів на добу, про яке група домовилася в попередні роки.

