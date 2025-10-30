$42.080.01
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 3858 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 4630 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 13261 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 23433 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 42732 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 43711 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 42306 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 88373 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 43794 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 8 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 88372 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 77868 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 64676 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 96462 перегляди
Ціни на нафту знижуються: прямують до падіння на 3% за місяць

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Ціни на нафту знизилися в четвер, попри заяву президента США Дональда Трампа про зниження мит для Китаю. Ф'ючерси на нафту Brent та WTI впали на 0,31% та 0,33% відповідно.

Ціни на нафту знижуються: прямують до падіння на 3% за місяць

Ціни на нафту знизилися в четвер, попри заяву президента США Дональда Трампа про зниження мит для Китаю після зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, на тлі скепсису щодо того, що це знаменує закінчення торгової війни, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent, що подорожчали в середу на 52 центи, до 06:42 за Гринвічем (08:42 за Києвом) впали на 20 центів, або 0,31%, до 64,72 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate також впали на 20 центів, або 0,33%, до 60,28 долара після зростання на 33 центи днем раніше.

Трамп погодився знизити мита для Китаю з 57% до 47% у межах річної угоди в обмін на відновлення Пекіном закупівель сої зі США, збереження експорту рідкісноземельних металів та припинення незаконної торгівлі фентанілом.

Торгова угода, зниження мит і рідкісноземи: про що Трамп домовився з главою Китаю Сі Цзіньпіном30.10.25, 08:51 • 1354 перегляди

"Тепер ринок бачить ситуацію такою, якою вона є, без усієї цієї нагнітальної обстановки та політичної показухи", - заявила Вандана Харі, засновниця аналітичної компанії Vanda Insights, яка надає аналіз нафтового ринку.

"Це лише пауза в боротьбі і невелика деескалація, яку подавали як "торговельна угода"", - вказала вона.

Також, сприяючи покращенню економічних перспектив, Федеральна резервна система США знизила відсоткові ставки у середу, відповідно до очікувань ринку. Однак це дало зрозуміти, що це може бути останнє зниження цього року, оскільки припинення роботи уряду (шатдаун) у США, що триває, ставить під загрозу доступність даних.

"Рішення ФРС підкреслює ширший поворот у її політичному циклі - перехід до поступової рефляції та підтримки, а не до стриманості, що створює сприятливі умови для сировинних товарів, чутливих до економічної активності", - зазначив у своїй замітці головний економіст Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

Зростання цін на нафту марок Brent та WTI на попередній сесії також відобразило значніше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти та палива в США.

"Обидва еталонні сорти, ймовірно, впадуть більш ніж на 3% у жовтні, що стане для них третім місяцем зниження поспіль", пише видання.

Управління енергетичної інформації повідомило, що запаси нафти в США скоротилися.

Ще однією важливою подією для інвесторів є зустріч ОПЕК+, запланована на 2 листопада, де альянс, ймовірно, оголосить про збільшення поставок на 137 000 барелів на добу в грудні.

Група підвищила цільові показники видобутку в цілому понад 2,7 млн ​​барелів на добу, що становить близько 2,5% від світової пропозиції, у межах серії щомісячних підвищень з квітня. Це становить трохи менше половини сукупного скорочення поставок на 5,85 млн барелів на добу, про яке група домовилася в попередні роки.

Експорт російської нафти знижується, але причина може бути не в санкціях США - Bloomberg28.10.25, 16:10 • 4696 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Федеральна резервна система
ОПЕК
Дональд Трамп
Південна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки